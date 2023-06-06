26’lık Deren Talu tatil sezonunu açtı! Zebra desenli bikinisiyle paylaşmaya doyamadı! Anne Defne Samyeli'nden yorum gecikmedi!
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Tatil sezonunu açan Talu, zebra desenli bikinisi ile verdiği pozları art arda Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşıma ilk yorum Defne Samyeli'nden geldi. İşte Deren Talu'nun o paylaşımı...
06.06.2023 18:13 - Son Güncelleme: 06.06.2023 18:13
Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi.
Samyeli, Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızları Deren ve Derin Talu'yla da sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Defne Samyeli, bir kez daha kızlarıyla gündeme geldi. Samyeli'nin sosyal medyayı aktif kullanan kızı Deren Talu, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.