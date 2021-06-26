Kanser tedavisi gören Canan Ergüder soluğu Bozcaada’da aldı! Son hali hayranlarını sevindirdi sosyal medya onu konuştu

Kanser tedavisi gören Canan Ergüder soluğu Bozcaada'da aldı! Son hali hayranlarını sevindirdi… Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve rol aldığı Menajerimi Ara dizisine veda eden ünlü oyuncu Canan Ergüder, eşi Kenan Ece ile birlikte Bozcaada'ya gitti. Moral depolayan oyuncunun eşi Kenan Ece ile verdiği bir poz ise sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu fotoğrafta bir hayli keyifli görünen Ergüder'in son hali hayranlarını sevindirdi. İşte Canan Ergüder'in son hali…

26.06.2021 23:22 - Son Güncelleme: 26.06.2021 23:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





