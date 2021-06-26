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Kanser tedavisi gören Canan Ergüder soluğu Bozcaada’da aldı! Son hali hayranlarını sevindirdi sosyal medya onu konuştu

Kanser tedavisi gören Canan Ergüder soluğu Bozcaada'da aldı! Son hali hayranlarını sevindirdi… Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve rol aldığı Menajerimi Ara dizisine veda eden ünlü oyuncu Canan Ergüder, eşi Kenan Ece ile birlikte Bozcaada'ya gitti. Moral depolayan oyuncunun eşi Kenan Ece ile verdiği bir poz ise sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu fotoğrafta bir hayli keyifli görünen Ergüder'in son hali hayranlarını sevindirdi. İşte Canan Ergüder'in son hali…

26.06.2021 23:22 - Son Güncelleme: 26.06.2021 23:22
Kanser tedavisi gören Canan Ergüder soluğu Bozcaada’da aldı! Son hali hayranlarını sevindirdi sosyal medya onu konuştu

Menajerimi Ara dizisinde Feliz karakteriniz canlandıran ünlü oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklamıştı.

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Kanser tedavisi gören Canan Ergüder soluğu Bozcaada’da aldı! Son hali hayranlarını sevindirdi sosyal medya onu konuştu

Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden ayrılan ünlü oyuncu, eşi Kenan Ece ile birlikte moral depolamak için Bozcaada'ya gitti.

Kanser tedavisi gören Canan Ergüder soluğu Bozcaada’da aldı! Son hali hayranlarını sevindirdi sosyal medya onu konuştu

Ünlü oyuncunun eşi Kenan Ece ile verdiği bir poz ise sosyal medyada paylaşıldı.

Kanser tedavisi gören Canan Ergüder soluğu Bozcaada’da aldı! Son hali hayranlarını sevindirdi sosyal medya onu konuştu

Söz konusu fotoğrafta bir hayli keyifli görünen Ergüder'in son hali hayranlarını sevindirdi.

Kanser tedavisi gören Canan Ergüder soluğu Bozcaada’da aldı! Son hali hayranlarını sevindirdi sosyal medya onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, fotoğrafa yoğun ilgi göstererek "Sen hep böyle gül" yorumunda bulundu.