Dr. Mehmet Öz ailesiyle Bodrum tatilinde! Kızı Daphne Öz aşka geldi eşini öpücüklere boğdu!
Dr. Mehmet Öz ailesiyle Bodrum tatilinde! Kızı Daphne Öz aşka geldi eşini öpücüklere boğdu! Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'ün kızı Daphne Nur Öz, Amerika'da ünlü bir beslenme yazarı ve televizyon sunucusu. Şu sıralar Mehmet Öz ve ailesi Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor. Geçirdikleri keyifli vakitleri sosyal medyadan takipçileri ile paylaşan Dr. Öz'ün kızı Daphne Nur Öz, Instagram'dan yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. 4 çocuk annesi Daphne Nur Öz, 2010 yılında John Jovanovic ile dünyaevine girdi.
06.07.2021 14:04
- Son Güncelleme: 06.07.2021 14:04
Lisa Öz ile evli olan Mehmet Öz'ün, Daphne Nur, Anabella Sezen, Zoe Yasemin ve Oliver Mustafa adında dört çocuğu var. Koronavirüs açıklamaları ile sık sık adından söz ettiren Dr. Mehmet Öz ailesiyle Bodrum tatilinde!
Dünyaca ünlü Türk kökenli doktor Mehmet Öz, özellikle Amerika olmak üzere tüm dünyada takip edilen bir doktor.
Ailesi ile Bodrum tatilinde olan ve Instagram paylaşımları ile dikkat çeken Dr. Öz'ün kızı Daphne Öz aşka geldi eşini öpücüklere boğdu!
En son pandemide yaptığı 'bol bol seks yapın' açıklamasıyla dikkatleri çeken Dr. Öz, yasakların esnemesiyle soluğu ailesiyle Bodrum'da aldı.
Kendisi gibi Amerika'da ünlü olan beslenme yazarı ve televizyon sunucusu kızı da tatil anılarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.