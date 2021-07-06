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Ajda Pekkan 1.5 yıl sonra sahneye çıktı görenler 'bu kim?' demeden geçmedi! 75 yaşındaki Ajda oldu 25 yaşında...

Ajda Pekkan 1.5 yıl sonra sahneye çıktı Süperstar'ı görenler 'bu kim?' demeden geçmedi! 75 yaşındaki Ajda'yı görenler '25 yaşında igbi duruyor' yorumlarında bulundu. Önceki akşam Bodrum'da müzikseverlerin kulaklarının pasını silen Ajda Pekkan'ın basına servis edilen fotoğraflarını görenler şok yaşadı. Ajda Pekkan'ın yüzüne yapılan photoshop gündeme bomba gibi düştü.

06.07.2021 14:22 - Son Güncelleme: 06.07.2021 14:22
Ajda Pekkan 1.5 yıl sonra sahneye çıktı görenler 'bu kim?' demeden geçmedi! 75 yaşındaki Ajda oldu 25 yaşında...

75 YAŞINDAKİ AJDA OLDU 25 YAŞINDA!

Ajda Pekkan 1.5 yıl sonra sahneye çıktı görenler 'bu kim?' demeden geçmedi! Pandemi sonrası ilk konserini vermek için Bodrum-Yalıkavak'ta sahneye çıkan Ajda Pekkan, yaza 'merhaba' dedi. Dün akşam sahne alan Süperstar sevilen şarkılarını seslendirdi. Pekkan, sahnede yaklaşık 1.5 saat kaldı.

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Ajda Pekkan 1.5 yıl sonra sahneye çıktı görenler 'bu kim?' demeden geçmedi! 75 yaşındaki Ajda oldu 25 yaşında...

Panter desenli elbisesiyle dikkat çeken Pekkan "Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz, sizlerle buluşup birlikte şarkılar söyleyince kendimi çok daha iyi hissediyorum" dedi.

Ajda Pekkan 1.5 yıl sonra sahneye çıktı görenler 'bu kim?' demeden geçmedi! 75 yaşındaki Ajda oldu 25 yaşında...

YÜZÜNE PHOTOSHOP YAPTILAR

Pekkan'ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, 'Biraz daha shop yapılsa çocukluğuna dönecek', 'Ajda Hanımın gençlik yılları bile bu kadar güzel değil', '75 değil sanki 25 yaşında' şeklinde yorumlarda bulundu.

Ajda Pekkan 1.5 yıl sonra sahneye çıktı görenler 'bu kim?' demeden geçmedi! 75 yaşındaki Ajda oldu 25 yaşında...

İşte sizler için derlediğimiz photoshop kurbanı ünlüler...

Ajda Pekkan 1.5 yıl sonra sahneye çıktı görenler 'bu kim?' demeden geçmedi! 75 yaşındaki Ajda oldu 25 yaşında...

REYHAN KARACA YÜZÜNÜ YAMULTTU

Reyhan Karaca'nın yüzü yamuldu görenler şoke oldu! Photoshop kurbanı şarkıcı sosyal medyada fena ti'ye alındı. Tatil sezonunu Bodrum'da açan şarkıcı Reyhan Karaca, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Hesabını aktif kullanan Karaca, son paylaştığı fotoğrafta photoshop yapmak isterken dozunu kaçırdı.