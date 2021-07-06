Ajda Pekkan 1.5 yıl sonra sahneye çıktı görenler 'bu kim?' demeden geçmedi! 75 yaşındaki Ajda oldu 25 yaşında...
Ajda Pekkan 1.5 yıl sonra sahneye çıktı Süperstar'ı görenler 'bu kim?' demeden geçmedi! 75 yaşındaki Ajda'yı görenler '25 yaşında igbi duruyor' yorumlarında bulundu. Önceki akşam Bodrum'da müzikseverlerin kulaklarının pasını silen Ajda Pekkan'ın basına servis edilen fotoğraflarını görenler şok yaşadı. Ajda Pekkan'ın yüzüne yapılan photoshop gündeme bomba gibi düştü.
75 YAŞINDAKİ AJDA OLDU 25 YAŞINDA!
Ajda Pekkan 1.5 yıl sonra sahneye çıktı görenler 'bu kim?' demeden geçmedi! Pandemi sonrası ilk konserini vermek için Bodrum-Yalıkavak'ta sahneye çıkan Ajda Pekkan, yaza 'merhaba' dedi. Dün akşam sahne alan Süperstar sevilen şarkılarını seslendirdi. Pekkan, sahnede yaklaşık 1.5 saat kaldı.
REYHAN KARACA YÜZÜNÜ YAMULTTU
Reyhan Karaca'nın yüzü yamuldu görenler şoke oldu! Photoshop kurbanı şarkıcı sosyal medyada fena ti'ye alındı. Tatil sezonunu Bodrum'da açan şarkıcı Reyhan Karaca, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Hesabını aktif kullanan Karaca, son paylaştığı fotoğrafta photoshop yapmak isterken dozunu kaçırdı.