Doya Doya Moda yarışmacısı Elisa Durulay havuza çiş yaptı o anlar olay! TikTok videolarıyla tanınmıştı: "Şuradaki çocuk anladı"

Elisa geçtiğimiz aylarda da kavgalarıyla gündeme gelmişti. Jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın üstlendiği Doya Doya Moda yarışmasında tansiyon yükselmişti. Podyuma çıkmak için hazırlık yapan Ayça, çantasını bulamayınca diğer yarışmacılarla birbirine girdi.