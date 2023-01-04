Doya Doya Moda yarışmacısı Elisa Durulay havuza çiş yaptı o anlar olay! TikTok videolarıyla tanınmıştı: "Şuradaki çocuk anladı"
Doya Doya Moda'da kavgalarıyla hafızalara kazınmıştı... TikTok fenomeni Elisa Durulay havuza çiş yaptı o anlar olay! TikTok fenomeni olarak tanınan Doya Doya Moda yarışmacısı Elisa Durulay, Instagram hesabından paylaştığı video ile dikkatleri üzerine çekti. Elisa Durulay'ın havuza işediğini itiraf ettiği video tepki çekti.
04.01.2023 16:15 - Son Güncelleme: 04.01.2023 16:33
"ŞURADAKİ ÇOCUK ANLADI"
Doya Doya Moda yarışmacısı Elisa Durulay havuza çiş yaptı, o anlar olay! TikTok videolarıyla tanınmıştı.
Tiktok fenomeni Elisa Durulay, havuza idrarını yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Genç kadın, "Biraz önce çişimi yaptım havuza. Her tarafta mor ışık yanıyor. Çişimi yaptığım için yeşil ışık yandı. Oradaki çocuk anladı gitti. Naneleri yedikten sonra çaktırmadan telefonla uğraşıyorum" dedi.
Elisa geçtiğimiz aylarda da kavgalarıyla gündeme gelmişti. Jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş'ın üstlendiği Doya Doya Moda yarışmasında tansiyon yükselmişti. Podyuma çıkmak için hazırlık yapan Ayça, çantasını bulamayınca diğer yarışmacılarla birbirine girdi.