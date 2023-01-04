Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız paylaşımları ortalığı yıktı "Hala ne yaptığını bilmiyorsun" Şeyma yine yaptı yapacağını
Attığı her adım olay olan kadın Şeyma Subaşı, aylardır hakkında pek çok iddia ortaya atılan düğün tarihi ve yeri konusunda sonunda açıklama yaptı... Bir süredir eski eşi Acun Ilıcalı'yla kızı Melisa Ilıcalı'nın velayeti konusunda anlaşmazlığa düştüğü ve imalı paylaşımlar yaptığı iddia edilen Şeyma Subaşı bu kez iç çamaşırsız paylaşımlarla gündemde.
04.01.2023 15:43 - Son Güncelleme: 04.01.2023 15:43
Bir dargın bir barışık ilişkisini bahar aylarında nikah masasına taşıyacak olan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Şeyma Subaşı bu defa eldivenli üstünün içine hiçbir şey giymedi. Sütyensiz pozları sosyal medyada olay oldu.