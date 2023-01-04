Kısmetse Olur Cansel tüm kirli çamaşırları ortaya döktü taş üstünde taş kalmayacak! Şimdikiler ne ki: "Üçümüz aynı yatakta yattık tabi ki..."
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla Youtube platformunda tekrar yayınlanmaya başladı başlamasına ancak 5 yıl önceki yarışmacılar daha fazla konuşuluyor. Şimdilerde değişimleriyle sık sık gündemimizde yer bulan Kısmetse Olur yarışmacılarından Cansel Çördük, o döneme dair öyle itiraflarda bulundu ki, yer yerinden oynayacak. İşte Cansel Çördük'ün o itirafları.
04.01.2023 16:59 - Son Güncelleme: 04.01.2023 16:59
Kısmetse Olur'un ilk sezonunda yer alan Cansel Çördük, programın bitiminden sonra Amerika'ya taşınmış ve uzun süre sessiz kalmıştı. Çördük yıllar sonra öyle itiraflarda bulundu ki anında ortalık birbirine girdi.
Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla yarışmaya damga vurmuştu.
Kısmetse Olur programından sonra Türkiye'den ayrılan ve Amerika'da Los Angeles'a yerleşen Cansel Çördük, şimdilerde şarkıcılıkla uğraşıyor ve sosyal medya fenomeni olarak da ünlü.