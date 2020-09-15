Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu yere kapaklandı! 38 yaşındaki modacının zor anları...

'BİZ BUNA NAZAR DİYORUZ'

Ünlü modacı ile aynı programda jürilik yapan Kemal Doğulu ise o anlara kahkaha emojileriyle karşılık verdi. Videoyu izleyen Seda Sayan "Deli" yazarken Emel Müftüoğlu da "Geçmiş olsun Gülşahcığım. Nazar diyoruz biz buna" yorumunu yaptı.