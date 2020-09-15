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Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu yere kapaklandı! 38 yaşındaki modacının zor anları...
Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu yere kapaklandı! 38 yaşındaki modacının zor anları...
Doya Doya Moda yarışmasında jüri koltuğunda oturan isimlerden biri olan Gülşah Saraçoğlu, Instagram paylaşımıyla güldürdü. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, jüri üyeliği yaptığı televizyon programının çekimlerinde yaşadığı talihsiz kazayı takipçileriyle paylaştı. Podyumda beyaz elbisesiyle havalı bir şekilde yürürken dengesini kaybeden 38 yaşındaki Gülşah Saraçoğlu neye uğradığını şaşırdı.
15.09.2020 12:47
- Son Güncelleme: 15.09.2020 13:05
KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI
Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu çekim sırasında yaşadığı talihsiz kazayı sosyal medya hesabında yayınladı. Podyumda beyaz elbisesiyle havalı bir şekilde yürürken dengesini kaybeden Gülşah Saraçoğlu neye uğradığını şaşırdı.
Dengesini toparlamaya çalışırken yüzüstü yere kapaklanan ünlü modacının yardımına arkadaşları koştu. Set ekibinin yardıma koştuğu Saraçoğlu, bir süre yerden kaldırılamadı. Saraçoğlu, o anları 'Sonunda bir de gülüyorum' mesajıyla paylaştı ve kendisini tiye alarak kahkaha emojileri koydu.
'BİZ BUNA NAZAR DİYORUZ'
Ünlü modacı ile aynı programda jürilik yapan Kemal Doğulu ise o anlara kahkaha emojileriyle karşılık verdi. Videoyu izleyen Seda Sayan "Deli" yazarken Emel Müftüoğlu da "Geçmiş olsun Gülşahcığım. Nazar diyoruz biz buna" yorumunu yaptı.
GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?
1982 doğumlu Gülşah Saraçoğlu moda sektörünün en dikkat çeken isimlerinden birisidir. Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektöründe işe balşamasının ardından birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adındandan sıkça söz etttimektedir.
Geçirdiği kaza ile gündemde olan Gülşah Saraçoğlu'nun eski hali sosyal medyada hızla yayıldı. İşte bir dönem kilolu olan Gülşah Saraçoğlu ve ünlülerin değişimleri...