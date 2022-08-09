Survivor Aleyna ve Cengiz Ünder aşkı belgelendi! Ateş olmayan yerden duman çıkmaz! Kalaycıoğlu'nun mavi bikinisi yüzünden...
Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon olarak kapattı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar da yemeye başladı. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu müzik dünyasına giriş yaptı. Kalaycıooğlu'nun geçtiğimiz günlerde adı, Marsilya forması giyen yıldız futbolcu Cengiz Ünder'le aşk dedikodularına karışmıştı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali, Aleyna Kalaycıoğlu ile Cengiz Ünder aşkından ilk görüntüler geldi.
09.08.2022 11:06 - Son Güncelleme: 09.08.2022 11:06
A Milli Futbol Takımımızın yıldızı Cengiz Ünder ile Survivor'dan tanıdığımı ve şimdilerde müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı geçtiğimiz günlerde aşk dedikodularına karışmıştı. Niteki iddia doğru çıktı ve taze çiftin ilk görüntüsü geldi. İşte haberin detayları...
Survivor yarışmasıyla ünlenen ve ardından müzik kariyerine adım atan Aleyna Kalaycıoğlu son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Sosyal medyada yer alan iddialara göre Aleyna Kalaycıoğlu ile Cengiz Ünder aşk yaşıyordu ve paylaştığı fotoğraflar aynı evdendi.