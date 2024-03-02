“Dolandırıldık” deyip sosyal medyadan duyurdu: Biz yandık siz yanmayın... Ali İhsan Varol hayatının şokunu yaşadı!

Ünlü sunucu ve oyuncu Ali İhsan Varol, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile herkesin gözünü kendine çevirdi. X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyuruda dolandırıcılığa uğradığını belirten Varol, takipçilerini bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı. "Biz mağdur olduk, siz de aynı duruma düşmeyin" şeklindeki uyarısıyla dikkat çeken ünlü sunucu, yaşadığı tecrübenin detaylarını paylaştı.