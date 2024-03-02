“Dolandırıldık” deyip sosyal medyadan duyurdu: Biz yandık siz yanmayın... Ali İhsan Varol hayatının şokunu yaşadı!

Ünlü sunucu ve oyuncu Ali İhsan Varol, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile herkesin gözünü kendine çevirdi. X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyuruda dolandırıcılığa uğradığını belirten Varol, takipçilerini bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı. "Biz mağdur olduk, siz de aynı duruma düşmeyin" şeklindeki uyarısıyla dikkat çeken ünlü sunucu, yaşadığı tecrübenin detaylarını paylaştı.
Sunuculuğunu üstlendiği Kelime Oyunu yarışmasıyla adını duyuran Ali İhsan Varol, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Ünlü sunucu, X platformu üzerinden dolandırıldığını belirterek yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.
Alışveriş yaptığı internet sitesinin depo ve ofis adreslerini araştırdığında boş bir arsayla karşılaşan Varol, takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi.