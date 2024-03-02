Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan itirafı! “Kapıların üzerime kapanmasına neden oldu” İnci Taneler’in Azem’i meğer...

Hazal Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi tanınmış isimlerin rol aldığı İnci Taneleri dizisinde Azem karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan, 12 yıl önce ayrıldığı eski eşi Belçim Bilgin'in yaptığı açıklamalarla magazin dünyasının gündemine oturdu. Belçim Bilgin, katıldığı bir televizyon programında Yılmaz Erdoğan ile ilgili önemli sözler sarf etti. Belçim Bilgin'in "Hayatımda yeni kapılar açılmasını engelledi" şeklindeki ifadeleri büyük ilgi çekti. İşte Belçim Bilgin'in o dikkat çeken sözleri...