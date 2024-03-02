Hazal Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi tanınmış isimlerin rol aldığı İnci Taneleri dizisinde Azem karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan, 12 yıl önce ayrıldığı eski eşi Belçim Bilgin'in yaptığı açıklamalarla magazin dünyasının gündemine oturdu. Belçim Bilgin, katıldığı bir televizyon programında Yılmaz Erdoğan ile ilgili önemli sözler sarf etti. Belçim Bilgin'in "Hayatımda yeni kapılar açılmasını engelledi" şeklindeki ifadeleri büyük ilgi çekti. İşte Belçim Bilgin'in o dikkat çeken sözleri...
Demet Akbağ ile başrolünü paylaştığı Bir Demet Tiyatro isimli televizyon programı ile geniş kitleler tarafından tanınan ve ardından birçok yapımda yer alan Yılmaz Erdoğan, son olarak İnci Taneleri dizisi ile izleyici karşısına çıktı.
Dizide Azem karakterini canlandıran Erdoğan, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
1993-1998 yılları arasında evli kaldığı ilk eşinden Berfin adında bir kızı olan ünlü oyuncu, 2006'da meslektaşı Belçim Bilgin'le evlendi.