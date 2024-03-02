Görümcesi ve kayınvalidesine bakın! 2 çocuk annesi Esra Erol “Babaanne günü” deyip paylaşmıştı! Meğer o ünlü oyuncuyla...

ATV'nin sevilen sunucusu Esra Erol, profesyonel başarılarının yanı sıra Ali Özbir ile olan mutlu evliliğiyle de sıkça gündeme gelmektedir. Bu evlilikten iki çocuk sahibi olan Erol, geçtiğimiz günlerde oğulları, kayınvalidesi ve görümcesi ile keyifli bir buluşma gerçekleştirdi. Sosyal medyada "Babaanne Günü" etiketiyle bu özel anı paylaşmaktan geri kalmayan Erol ile ilgili ilginç bir detay, takipçilerinin dikkatini çekti. Esra Erol'un görümcesinin kimliğini öğrenenler, bu bilgi karşısında şaşkınlıklarını saklayamadı.