Görümcesi ve kayınvalidesine bakın! 2 çocuk annesi Esra Erol “Babaanne günü” deyip paylaşmıştı! Meğer o ünlü oyuncuyla...

ATV'nin sevilen sunucusu Esra Erol, profesyonel başarılarının yanı sıra Ali Özbir ile olan mutlu evliliğiyle de sıkça gündeme gelmektedir. Bu evlilikten iki çocuk sahibi olan Erol, geçtiğimiz günlerde oğulları, kayınvalidesi ve görümcesi ile keyifli bir buluşma gerçekleştirdi. Sosyal medyada "Babaanne Günü" etiketiyle bu özel anı paylaşmaktan geri kalmayan Erol ile ilgili ilginç bir detay, takipçilerinin dikkatini çekti. Esra Erol'un görümcesinin kimliğini öğrenenler, bu bilgi karşısında şaşkınlıklarını saklayamadı.
Esra Erol, kendi adını taşıyan "Esra Erol'da" programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Başarılı kariyeriyle beğeni toplayan sunucu, Ali Özbir'le yürüttüğü mutlu evlilikle de sık sık adından söz ettirdi
Bu evlilikten iki evladı olan Erol, geçen günlerde oğulları, kayınvalidesi ve görümcesiyle bir araya geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, Instagram hesabında o güne dair paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.