“Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var” deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Ünlüler, sosyal medya hesaplarında işlerinin yanı sıra günlük rutinlerinden aile yaşantılarına kadar birçok konuda paylaşımda bulunuyor.

Sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan ve başarısını sahnelere taşıyan Yasemin Sakallıoğlu da Instagram hesabında özel hayatına dair paylaşımlarda bulunan isimlerden.

Yayınladığı esprili videoların yanı sıra eşiyle yaptığı romantik paylaşımlarla da beğeni toplayan ünlü komedyen son olarak çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Sakallıoğlu'nun paylaşımının ardından ünlü isimlerin çocukluk halleri de bir kez daha gündeme geldi.