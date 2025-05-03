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“Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var” deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Ünlüler, sosyal medya hesaplarında işlerinin yanı sıra günlük rutinlerinden aile yaşantılarına kadar birçok konuda paylaşımda bulunuyor. Sosyal medyada yayınladıkları karelerle magazin manşetlerini süsleyen ünlü isimler, nostaljik paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Kimi yıllar önceki sahnesinden paylaşımda bulunurken kimi çocukluk dönemine ait kareleri yayınlıyor.Ö Ünlülerin çocukluk dönemlerinden yaptığı paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Ünlü komedyen "Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var" deyip takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü. Peki "Ne kadar gergin bir bebekmişim" diyerek annesinin kucağındaki fotoğrafını paylaşan ünlü ismi tanıyabildiniz mi? İşte şimdilerde geniş bir hayran kitlesine sahip olan fotoğraftaki o ünlü isim...

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 12:08 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 12:08
Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Ünlüler, sosyal medya hesaplarında işlerinin yanı sıra günlük rutinlerinden aile yaşantılarına kadar birçok konuda paylaşımda bulunuyor.

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Sosyal medyada yayınladığı videolarla tanınan ve başarısını sahnelere taşıyan Yasemin Sakallıoğlu da Instagram hesabında özel hayatına dair paylaşımlarda bulunan isimlerden.

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Yayınladığı esprili videoların yanı sıra eşiyle yaptığı romantik paylaşımlarla da beğeni toplayan ünlü komedyen son olarak çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Sakallıoğlu'nun paylaşımının ardından ünlü isimlerin çocukluk halleri de bir kez daha gündeme geldi.

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

İşte ünlülerin çocukluk halleri...

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Pelin Karahan

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Pelin Karahan

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

SİNEM ÜNSAL

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

SİNEM ÜNSAL

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

İrem Helvacıoğlu

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

İrem Helvacıoğlu

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Meryem Uzerli

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Meryem Uzerli

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Ceyda Ateş

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Ceyda Ateş

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Hande Erçel

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Hande Erçel

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Eda Ece

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Eda Ece

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Yasemin Allen

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Yasemin Allen

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Afra Saraçoğlu

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Afra Saraçoğlu

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Dilan Çiçek Deniz

Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var deyip paylaştı! Fotoğraftaki bebek şimdilerin ünlü komedyeni...

Dilan Çiçek Deniz