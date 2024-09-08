Arzum Onan, 27 yıllık evliliğinin ardından hayatında yeni bir sayfa açarak, hem özel hayatında hem de sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. Bodrum'da başlayan ve Kaliforniya'da devam eden yaz tatili, Onan'ın hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Arzum Onan, 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'dan 1 yıl önce ayrıldı. Arzum Onan, Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'la doludizgin bir aşk yaşıyor. Sevgilisinin yanına giden Arzum Onan son paylaşımını Kaliforniya'dan yaptı.
Aslında her ikisi de evliliklerinden önce, Ankara'dan tanışıyormuş.