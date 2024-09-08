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Arzum Onan, 27 yıllık evliliğinin ardından hayatında yeni bir sayfa açarak, hem özel hayatında hem de sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. Bodrum'da başlayan ve Kaliforniya'da devam eden yaz tatili, Onan'ın hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.