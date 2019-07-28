Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan'dan kadınlara tüyo! İşte ünlülerin formda kalma sırları

ADRIANA LIMA

Dünyanın en güzel kadınlarından, aynı zamanda Türkiye'nin de en sevilen yüzlerinden olan Brezilyalı top model Adriana Lima, kusursuz fiziğiyle adeta herkesi büyülüyor. Defilelerden dokuz gün önce özel bir diyet uyguladığı bilinen Lima, fitliğini buna borçlu diyebiliriz. Bu diyete göre Adriana, defileye çıkmadan 12 saat önce tüm sıvı alımını kesiyor ve sadece toz yumurta içeren bir protein karışımı tüketiyor.