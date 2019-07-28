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Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan'dan kadınlara tüyo! İşte ünlülerin formda kalma sırları

Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ve 2 kızıyla Marmaris açıklarındaki teknelerinde tatil yaparken görüntülendi. 34 yaşındaki eski oyuncu, 2 çocuk dünyaya geitmriş olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çekti. Doktorlar dizisindeki Ela karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yasemin Özilhan Ergene, formda kalabilmek için disiplinli bir şekilde çalışıyor. Peki Yasemin Özilhan Ergene formunu nasıl koruyor? İşte ünlülerin formda kalma sırları...

28.07.2019 11:59 - Son Güncelleme: 28.07.2019 12:18
Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan'dan kadınlara tüyo! İşte ünlülerin formda kalma sırları

Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ve kızları, Marmars açıklarındaki teknelerinde tatil yaparken görüntülendi. 2 çocuk annesi Özilhan'ın fit vücudu ise görenlere 'maşallah' dedirtti. 34 yaşındaki Yasemin Özilhan nasıl bu kadar formda kalabiliyor dersiniz? Gösteri dünyasının güzellikleriyle olduğu kadar fit görüntüleriyle de göz kamaştıran ünlüleri. İşte Adriana Lima'dan Jennifer Lopez'e Yasemin Özilhan'dan Cindy Crawford'a pek çok güzel ünlünün formda kalma sırları...

Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan'dan kadınlara tüyo! İşte ünlülerin formda kalma sırları

MARILYN MONROE

Marilyn Monroe, 1952 yılında bir dergiye verdiği röportajda,her sabah kahvaltıda iki çiğ yumurta ile sıcak sütü karıştırdığını ve bu karışımın onu akşam yemeğine kadar tok tuttuğunu söylemişti.

Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan'dan kadınlara tüyo! İşte ünlülerin formda kalma sırları

BEYONCE

Ünlü şarkıcı Beyonce daha önce verdiği pek çok röportajda birçok diyet denediğini fakat hiçbirinde istediği sonucu alamadığını söylemişti. Beyonce ayrıca bir spor eğitmeniyle düzenli olarak çalışıyor ve kıvrımlı vücut hattını korumaya yönelik bir program hazırladıklarını belirtiyor.

Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan'dan kadınlara tüyo! İşte ünlülerin formda kalma sırları

JENNIFER LOPEZ

2 çocuk annesi Jennifer Lopez, fit görümünü vegan diyetine borçlu.

Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan'dan kadınlara tüyo! İşte ünlülerin formda kalma sırları

ADRIANA LIMA

Dünyanın en güzel kadınlarından, aynı zamanda Türkiye'nin de en sevilen yüzlerinden olan Brezilyalı top model Adriana Lima, kusursuz fiziğiyle adeta herkesi büyülüyor. Defilelerden dokuz gün önce özel bir diyet uyguladığı bilinen Lima, fitliğini buna borçlu diyebiliriz. Bu diyete göre Adriana, defileye çıkmadan 12 saat önce tüm sıvı alımını kesiyor ve sadece toz yumurta içeren bir protein karışımı tüketiyor.

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