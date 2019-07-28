Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Özilhan'dan kadınlara tüyo! İşte ünlülerin formda kalma sırları
Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ve 2 kızıyla Marmaris açıklarındaki teknelerinde tatil yaparken görüntülendi. 34 yaşındaki eski oyuncu, 2 çocuk dünyaya geitmriş olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çekti. Doktorlar dizisindeki Ela karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yasemin Özilhan Ergene, formda kalabilmek için disiplinli bir şekilde çalışıyor. Peki Yasemin Özilhan Ergene formunu nasıl koruyor? İşte ünlülerin formda kalma sırları...
Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan ve kızları, Marmars açıklarındaki teknelerinde tatil yaparken görüntülendi. 2 çocuk annesi Özilhan'ın fit vücudu ise görenlere 'maşallah' dedirtti. 34 yaşındaki Yasemin Özilhan nasıl bu kadar formda kalabiliyor dersiniz? Gösteri dünyasının güzellikleriyle olduğu kadar fit görüntüleriyle de göz kamaştıran ünlüleri. İşte Adriana Lima'dan Jennifer Lopez'e Yasemin Özilhan'dan Cindy Crawford'a pek çok güzel ünlünün formda kalma sırları...
ADRIANA LIMA
Dünyanın en güzel kadınlarından, aynı zamanda Türkiye'nin de en sevilen yüzlerinden olan Brezilyalı top model Adriana Lima, kusursuz fiziğiyle adeta herkesi büyülüyor. Defilelerden dokuz gün önce özel bir diyet uyguladığı bilinen Lima, fitliğini buna borçlu diyebiliriz. Bu diyete göre Adriana, defileye çıkmadan 12 saat önce tüm sıvı alımını kesiyor ve sadece toz yumurta içeren bir protein karışımı tüketiyor.