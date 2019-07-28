Müge Anlı lakabıyla oldukça şaşırttı! Bakın ona ne diyorlarmış...

Müge Anlı oldukça sevilen bir karakter olarak öne çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında reyting rekorları kırıyor. Bu bağlamda Müge Anlı ile ilgili gelişmeler oldukça yakından takip ediliyor. Müge Anlı hafta içi her gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla kayıpları bulma ve işlenen cinayetleri çözme konularını işliyor. Yayınlanan her bölümüyle Türkiye'nin gündemine damga vuran Müge Anlı bu sefer de lakabıyla gündeme geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finali yapmasının ardından Güven Bana adlı yarışma programını sunan Müge Anlı bu programla da adından söz ettirdi. İşte başta Müge Anlı olmak üzere birçok ünlü ismin bilinmeyen lakapları...

28.07.2019 11:20 - Son Güncelleme: 28.07.2019 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





