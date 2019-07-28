Müge Anlı lakabıyla oldukça şaşırttı! Bakın ona ne diyorlarmış...
Müge Anlı oldukça sevilen bir karakter olarak öne çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ATV ekranında reyting rekorları kırıyor. Bu bağlamda Müge Anlı ile ilgili gelişmeler oldukça yakından takip ediliyor. Müge Anlı hafta içi her gün Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla kayıpları bulma ve işlenen cinayetleri çözme konularını işliyor. Yayınlanan her bölümüyle Türkiye'nin gündemine damga vuran Müge Anlı bu sefer de lakabıyla gündeme geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finali yapmasının ardından Güven Bana adlı yarışma programını sunan Müge Anlı bu programla da adından söz ettirdi. İşte başta Müge Anlı olmak üzere birçok ünlü ismin bilinmeyen lakapları...
MÜGE ANLI KİMDİR?
2008 yılından bu yana yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusudur. Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 46 yaşındadır. Sevilen gazeteci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır.
Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.
Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir. Bunların dışında 2010 yılında 'Film Gibi' ve Müge Anlı ile Mektubunuz var programlarını da hayata geçirmiştir. ATV'de yayınlanan programındaki dobra konuşmaları ile dikkat çekmektedir.
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