Kenan Işık uyandı mı? Ortaya çıkan görüntüsü şok etti...
Kim Milyoner Olmak İster'in sevilen sunucusu Kenan Işık, bundan tam 4 yıl önce spor salonunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz yıl, komada uzun süre yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hayati fonksiyonlarının normale döndüğü hatta Işık'ı Bodrum'da bir yazlığın balkonunda otururken görüldüğü iddia edilmişti. Tüm Türkiye Kenan Işık'ın uyandığını düşünüp sevinmiş ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıkmıştı. Bodrum'da görülen kişinin Kenan Işık'ın kardeşi Memet Cengiz Işık olduğu anlaşıldı. Hala uyanmayan Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan Işık şu anda 71 yaşında. Kenan Işık'ın son halini merak eden hayranları, gençlik yıllarına ait fotoğrafları görünce adeta şok oldu. İşte Kenan Işık'ın şaşırtan görüntüsü...
Atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan Işık, 4 yıl önce gittiği spor salonunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, rol aldığı diziler ve filmlerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan 71 yaşındaki Kenan Işık'ın sağlık durumu her gün merak ediliyor. Kenan Işık uyandı mı? sorusunun cevabını olumlu yönde duymak isteyen hayranları, Kenan Işık'ın son halini de bir hayli merak ediyor. Kenan Işık'ın son halini merak eden sevenleri gençlik haliyle karşılaşınca çok şaşırdı. İşte Kenan 71 yaşındaki Kenan Işık'ın ve diğer ünlülerin gençlik halleri...