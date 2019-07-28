Kenan Işık uyandı mı? Ortaya çıkan görüntüsü şok etti...

Atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan Işık, 4 yıl önce gittiği spor salonunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, rol aldığı diziler ve filmlerle geniş bir hayran kitlesine sahip olan 71 yaşındaki Kenan Işık'ın sağlık durumu her gün merak ediliyor. Kenan Işık uyandı mı? sorusunun cevabını olumlu yönde duymak isteyen hayranları, Kenan Işık'ın son halini de bir hayli merak ediyor. Kenan Işık'ın son halini merak eden sevenleri gençlik haliyle karşılaşınca çok şaşırdı. İşte Kenan 71 yaşındaki Kenan Işık'ın ve diğer ünlülerin gençlik halleri...