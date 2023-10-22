"Bunlar sülalece korkak" diyen Sinan Akçıl Netanyahu'nun oğlu Yair'e seslendi: "Babanın bir seri bebek katili olduğunu biliyorsun değil mi?"

Soykırımcı İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de katliama devam ederken ünlü isimler de bu zülme sessiz kalmadı. Sinan Akçıl, işgalci İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi. "Babanın bir seri bebek katil!" ifadelerini kullanan Akçıl, daha sonrasında "Bunlar sülalece korkak" dedi.