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"Bunlar sülalece korkak" diyen Sinan Akçıl Netanyahu'nun oğlu Yair'e seslendi: "Babanın bir seri bebek katili olduğunu biliyorsun değil mi?"

Soykırımcı İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de katliama devam ederken ünlü isimler de bu zülme sessiz kalmadı. Sinan Akçıl, işgalci İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi. "Babanın bir seri bebek katil!" ifadelerini kullanan Akçıl, daha sonrasında "Bunlar sülalece korkak" dedi.

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 11:12 Güncelleme 22 Ekim 2023, 11:20
Bunlar sülalece korkak diyen Sinan Akçıl Netanyahu’nun oğlu Yair’e seslendi: Babanın bir seri bebek katili olduğunu biliyorsun değil mi? 1

İşgalci İsrail'in Gazze'deki siviller uyguladığı zulme sessiz kalmayan isimlerden biri de Sinan Akçıl, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Bunlar sülalece korkak diyen Sinan Akçıl Netanyahu’nun oğlu Yair’e seslendi: Babanın bir seri bebek katili olduğunu biliyorsun değil mi? 2

Gazze'de yapılan soykırıma tepki gösteren Sinan Akçıl, Katil İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya sosyal medya üzerinden mesaj gönderdi.

Bunlar sülalece korkak diyen Sinan Akçıl Netanyahu’nun oğlu Yair’e seslendi: Babanın bir seri bebek katili olduğunu biliyorsun değil mi? 3

Sinan Akçıl, "Hey Yair! Babanın bir seri bebek katili olduğunu biliyorsun değil mi? Binlerce insan öldükten sonra rahat uyuyabildin mi?" ifadelerini kullandı.

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