Doğuma günler kala Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda ayna pozu! İkizlerin eli kulağında! Eşi İdo Tatlıses'le...

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde ikiz bebekleri için gün sayan ünlü çift cephesinde heyecan dorukta. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Yasemin Tatlıses, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.