SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Esra Erol eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı "Bu dünyadaki diğer savaşçımı buldum ilk görüşte aşık oldum"

Kendi asını taşıyan Esra Erol'da programıyla milyonları ATV ekranına kilitleyen Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. 13 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol önceki akşam katıldığı bir programda, çok özel açıklamalarda bulundu. Erol'un, eşine olan aşkını anlattığı sözleri çok konuşuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 10:01 Güncelleme 18 Ocak 2024, 10:11
Esra Erol eşi Ali Özbir’e nasıl aşık olduğunu anlattı Bu dünyadaki diğer savaşçımı buldum ilk görüşte aşık oldum 1

Ekranların sevilen yüzü Esra Erol'dan samimi itiraflar...

Esra Erol eşi Ali Özbir’e nasıl aşık olduğunu anlattı Bu dünyadaki diğer savaşçımı buldum ilk görüşte aşık oldum 2

2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturan Esra Erol'un mutlu evliliğinden iki oğlu var. Esra Erol ekranlardaki konu ve konuklarıyla gündeme geldiği kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Esra Erol eşi Ali Özbir’e nasıl aşık olduğunu anlattı Bu dünyadaki diğer savaşçımı buldum ilk görüşte aşık oldum 3

Son olarak Erol, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu ve eşi Ali Özbir'e dair sorulara da yanıt verdi.

SON DAKİKA