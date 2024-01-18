Esra Erol eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı "Bu dünyadaki diğer savaşçımı buldum ilk görüşte aşık oldum"

Kendi asını taşıyan Esra Erol'da programıyla milyonları ATV ekranına kilitleyen Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor. 13 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol önceki akşam katıldığı bir programda, çok özel açıklamalarda bulundu. Erol'un, eşine olan aşkını anlattığı sözleri çok konuşuldu.