Burcu Biricik 3,5 aylık hamile! Videodaki ipucu doğru çıktı müjdeli haberi duyurdu! İşte Burcu Biricik'in bebeğinin cinsiyeti...

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle hafızalara kazınan Burcu Biricik sonrasın bir projede yer almadı. Şu sıralar ortalarda pek görünmeyen Biricik'in eşi Emre Yetkin, geçtiğimiz günlerde Fransa gezilerinden bir paylaşım yapmış, o paylaşımdaki bir ipucu, Biricik'in hamile olduğu iddialarına neden olmuştu. Nitekim doğru da çıktı. Biricik, 3,5 aylık hamile! İşte bebeğin cinsiyeti.