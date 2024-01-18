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Burcu Biricik 3,5 aylık hamile! Videodaki ipucu doğru çıktı müjdeli haberi duyurdu! İşte Burcu Biricik'in bebeğinin cinsiyeti...

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle hafızalara kazınan Burcu Biricik sonrasın bir projede yer almadı. Şu sıralar ortalarda pek görünmeyen Biricik'in eşi Emre Yetkin, geçtiğimiz günlerde Fransa gezilerinden bir paylaşım yapmış, o paylaşımdaki bir ipucu, Biricik'in hamile olduğu iddialarına neden olmuştu. Nitekim doğru da çıktı. Biricik, 3,5 aylık hamile! İşte bebeğin cinsiyeti.

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 11:42 Güncelleme 18 Ocak 2024, 11:48
Burcu Biricik 3,5 aylık hamile! Videodaki ipucu doğru çıktı müjdeli haberi duyurdu! İşte Burcu Biricik’in bebeğinin cinsiyeti... 1

Son olarak "Camdaki Kız" dizisinde rol alan Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünyaevine girmişti.

Burcu Biricik 3,5 aylık hamile! Videodaki ipucu doğru çıktı müjdeli haberi duyurdu! İşte Burcu Biricik’in bebeğinin cinsiyeti... 2

Emre Yetkin geçtiğimiz günlerde romantik bir yıl dönümü paylaşımı yapmıştı:

Burcu Biricik 3,5 aylık hamile! Videodaki ipucu doğru çıktı müjdeli haberi duyurdu! İşte Burcu Biricik’in bebeğinin cinsiyeti... 3

"Hala el ele uyuya kalabilmenin, göz göze durabilmenin, yan yana gülebilmenin lüksünü yaşıyorum sevgilim. Bir de bakmışız evleneli 7 yıl olmuş karıcığım"

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