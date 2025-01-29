SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! “Anne olmayı çok sevdim” diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

1999 yılında çıkardığı Konyalım adlı parçasıyla müzik listelerini alt üst eden Nadide Sultan, 2014 senesinde Hakan Yonat ile evlenip gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Magazin dünyasından elini eteğini çeken ünlü şarkıcı, konuk olduğu bir programda samimi açıklamalarda bulundu. "20 yaşında evlenmiş olsam kesin 5 çocuk yapardım" diyen Nadide Sultan'ın Ebru Gündeş örneği dikkat çekerken oğlu Kaan merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının sır gibi sakladığı yakışıklı oğlunu görenler ise hayran kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 09:08 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 09:08
Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

1999 yılında çıkardığı Konyalım adlı parçasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nadide Sultan, 2014 senesinde Hakan Yonat ile evlenip gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başladı.

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

Magazin dünyasından elini eteğini çeken ünlü şarkıcı, konuk olduğu bir programda samimi açıklamalarda bulundu.

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan şarkıcı, çok konuşulacak sözlere imza attı. Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan Nadide Sultan, sanat dünyasındaki iki yüzlülükten yakındı.

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

"KEŞKE HİÇ TANIMASAYDIM"

Nadide Sultan, şunları söyledi: "Keşke hiç tanımasaydım dediğim sanatçılar var. Sanat camiamız, ne yazık ki iki yüzlü insanlarla dolu.

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

Gittiğin programda, yayın arasında yüzüne bile bakmayan, ama yayın başlayınca bir anda gülen insanlar var. Uçakta selamlaşmamak için yüzünü gizleyenlerden bıktım artık"

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

Sahne kıyafetleri hakkındaki sorulara da yanıt veren Nadide Sultan, Ebru Gündeş'ten örnek vererek şu açıklamayı yaptı: "Ben sanatçı arkadaşlarımla ilgili konuşmak istemem, onlar da benim hemcinsim.

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

Ama bir Ebru Gündeş neden dekolte giymiyor? Çünkü sesine güveniyor. Bence dekolte giymek, açık giyinmek sesine olan güvensizliktir.

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

Sanatçı, topluma örnek olmakla yükümlüdür. Dışarıdaki genç kızlarımız, sanatçıları görüp 'Ben de giyebilirim' diyor ve açık saçık giyiniyor."

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

"5 ÇOCUK YAPARDIM"

Özel hayatıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, geç yaşta evlenip yalnızca bir çocuk sahibi olmasından dert yandı.

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

Nadide Sultan, şu ifadeleri kullandı: "Ben normalde tez canlı bir insanım; çocuğa bakamam, herhalde tahammül edemem diyordum. Ama Kaan doğduktan 40 gün sonra tekrar hamile kalmak istedim.

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

Ancak pandemi girince nasip olmadı. Ben anne olmayı çok sevdim. Hakan'la 20 yaşında evlenmiş olsam kesin 5 çocuk yapardım"

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

Günümüzde neredeyse herkesin ortak sorunu olan bakıcı meselesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Nadide Sultan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakıcıyla bebeğimi baş başa bırakamıyor, yanına kuzenimi de bırakıyordum.

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

Bir gün ben yapma dediğim halde bebeğimi kat kat giydirip otelde dolaştırdığı için hasta oldu. 7 aylık bebeğim öksürerek uyandı ve günlerce öksürdü"

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

Açıklamalarının ardından ünlü şarkıcının oğlu Kaan da merak edildi. Ünlü şarkıcının sır gibi sakladığı yakışıklı oğlunu görenler ise hayran kaldı.

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

İşte Nadide Sultan'ın biricik oğlu...

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

NADİDE SULTAN VE OĞLU

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

NADİDE SULTAN VE OĞLU

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

NADİDE SULTAN VE OĞLU

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

NADİDE SULTAN VE OĞLU

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

NADİDE SULTAN VE OĞLU

Nadide Sultan’dan 5 çocuk itirafı! Anne olmayı çok sevdim diyen Nadide’nin sır gibi sakladığı yakışıklı oğluna bakın!

NADİDE SULTAN VE OĞLU