2 çocuk annesi Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısına bakın! Annesini gölgede bıraktı! Ortalığı yıkıp geçtiler! “Koca kız olmuş...”
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. İki çocuk annesi Uzerli, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü oyuncu, büyük kızı Lara ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma Lara güzelliğiyle damga vurdu. Lara için "Koca kız olmuş", "Annesini gölgede bıraktı" yorumları yapıldı. İşte Meryem Uzerli'nin ilk göz ağrısı Lara...
05.04.2023 21:16 - Son Güncelleme: 05.04.2023 21:16