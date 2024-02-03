Doğukan Güngör'ün Sıla Türkoğlu hamlesi çarşı pazarı karıştırdı "Sevgiliyken öpüşüp..." Öpüşmek istemeyen kim ortaya çıktı!

Kızılcık Şerbeti dizisi, son zamanların en çok dikkat çeken yapımlarından biri haline geldi. Doğa ve Fatih isimli iki genç karakterin aşkla başlayıp evlilikle devam eden serüveni, izleyicileri derinden etkiliyor. Bu hikaye, beklenmedik gelişmelerle öylesine geniş bir yelpazeye yayıldı ki, takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Elbette, dizi sayesinde başrol oyuncuları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör de büyük bir üne kavuştu. Ancak Doğukan Güngör'ün beklenmedik bir adım atması, dizinin gündemini bir anda değiştirdi. İşte olayın ayrıntıları...