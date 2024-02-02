22 yaş küçük aşkı için bakın ne almış! Bilge Öztürk’ten evlilik ve çocuk itirafı! Tarkan’la uzun süre aşk yaşamıştı...

Tarkan ile yaşadığı aşkla popüler hale gelen avukat Bilge Öztürk, üç yıl önce kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan ünlü isim, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Bilge Öztürk'ün evlilik ve çocuk itirafı dikkat çekti. İşte o açıklamalar...