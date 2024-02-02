22 yaş küçük aşkı için bakın ne almış! Bilge Öztürk’ten evlilik ve çocuk itirafı! Tarkan’la uzun süre aşk yaşamıştı...

Tarkan ile yaşadığı aşkla popüler hale gelen avukat Bilge Öztürk, üç yıl önce kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla çok konuşulan ünlü isim, şimdi ise açıklamalarıyla gündeme geldi. Bilge Öztürk'ün evlilik ve çocuk itirafı dikkat çekti. İşte o açıklamalar...
Tarkan ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Bilge Öztürk, ilişkisini noktalamasının ardından gözlerden uzak bir hayat yaşam sürdürdü.
Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.
Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Öztürk, küçük sevgilisiyle sık sık gündem oldu.