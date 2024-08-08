Doğru zamanda doğru yerdeydiler! İşte birbirinden ünlü 13 ismin keşfedilme hikayesi: Fahriye Evcen, Sibel Can, Burak Özçivit, Hazal Kaya...

Oyuncu, şarkıcı, sunucu... Her birini bir şekilde televizyon ekranlarından izledik, evlerimize misafir ettik. Bazılarını tanımadan sevdik bazılarından ise hiç hoşlanmadık. Kiminin şarkısıyla coşarken kiminin canlandırdığı karakterle birlikte ağlayıp güldük. İşlerinin yanı sıra özel hayatlarını da yakından takip ettik. Peki oyuncusundan şarkıcısına hayranı olduğumuz bu isimler bugünlere nasıl geldi? Biri falcıyken sahnelerin aranan ismi oldu, diğeri ise kahvede çay içerken herkesin tanıdığı bir oyuncu! İşte aralarında Fahriye Evcen, Sibel Can, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Hazal Kaya'nın da bulunduğu 13 ünlü ismin keşfedilme hikayesi...