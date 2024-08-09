44'lük sunucu 9 yıl sonra boşanıp bambaşka birine dönüştü! 15 kilo verdiren Zahide Yetiş'in mucize diyeti! '1 bardak domates...'

Geçen yıl yaşadığı zor boşanma sürecinden güçlenerek ayağa kalkan Zahide Yetiş, hayatının yeni bir bölümünü cesaretle açtı ve kendini kökten dönüştürdü. Ünlü sunucu, hem zihinsel hem de bedensel olarak büyük bir yenilenme sürecine girerek, kilo verme serüveninde kayda değer bir başarıya imza attı. Fit ve canlı görünümüyle göz kamaştıran Yetiş, adeta yeniden doğmuş gibi bir değişime uğradı. Yenilenen imajıyla hem hayranlarını hem de medya dünyasını kendine hayran bırakan Zahide Yetiş, estetik zerafetiyle öne çıkarken, sosyal medya paylaşımları ve televizyon ekranlarındaki varlığıyla da sıkça adından söz ettiriyor. Bu etkileyici dönüşümüyle her kesimden takdir toplayan Yetiş, güçlü ve azimli duruşuyla ilham vermeye devam ediyor.