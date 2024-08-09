44'lük sunucu 9 yıl sonra boşanıp bambaşka birine dönüştü! 15 kilo verdiren Zahide Yetiş'in mucize diyeti! '1 bardak domates...'

Geçen yıl yaşadığı zor boşanma sürecinden güçlenerek ayağa kalkan Zahide Yetiş, hayatının yeni bir bölümünü cesaretle açtı ve kendini kökten dönüştürdü. Ünlü sunucu, hem zihinsel hem de bedensel olarak büyük bir yenilenme sürecine girerek, kilo verme serüveninde kayda değer bir başarıya imza attı. Fit ve canlı görünümüyle göz kamaştıran Yetiş, adeta yeniden doğmuş gibi bir değişime uğradı. Yenilenen imajıyla hem hayranlarını hem de medya dünyasını kendine hayran bırakan Zahide Yetiş, estetik zerafetiyle öne çıkarken, sosyal medya paylaşımları ve televizyon ekranlarındaki varlığıyla da sıkça adından söz ettiriyor. Bu etkileyici dönüşümüyle her kesimden takdir toplayan Yetiş, güçlü ve azimli duruşuyla ilham vermeye devam ediyor.
Zahide Yetiş, son dönemdeki belirgin değişimiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Hızla kilo veren ve fit bir görünüme kavuşan Yetiş, bu başarısının sırrını daha önce de paylaştığı sağlıklı yaşam ipuçlarına dayandırıyor. Hayatında yaptığı köklü değişikliklerle adeta yeniden doğan ünlü sunucu, sosyal medyada ve ekranlarda sıkça gündeme gelerek hayranlarını ve takipçilerini kendine hayran bırakıyor.
Yetiş'in hızlı kilo vermesinde önemli rol oynayan faktörlerden biri, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği 'domates suyu kürü'. Domates alerjisi ve reflü sorunu yaşamayan herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bu kür, oldukça pratik.