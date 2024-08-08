Filenin Sultanları’ndan Meliha Diken'in 2 yıllık eşi bakın kim! Düğün fotoğrafları hayran bıraktı! Meliha İsmailoğlu meğer...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ülkemizi gururlandırırken sahadaki performanslarıyla hayran bırakan milli sporcularımızdan Meliha İsmailoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Evlendikten sonra Diken soyadını alan ünlü sporcunun özellikle eşi merak edildi. Meliha Diken'in 2 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken çiftin düğün fotoğrafları hayran bıraktı. İşte Meliha Diken'in büyük aşkı...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
Filenin Sultanları ülkemizi gururlandırırken sahadaki performanslarıyla hayran bırakan milli sporcularımızdan Meliha İsmailoğlu'nun hayatı merak konusu oldu.
MELİHA DİKEN KİMDİR?
17 Eylül 1993'te Bosna-Hersek'te dünyaya gelen Meliha İsmailoğlu Diken, babasını örnek alarak spora başlamak istediği ilk yıllarında basketbolcu olmayı istedi. Ancak yaşadığı yerde kızlar için basketbol okulu olmadığı için voleybola yöneldi.