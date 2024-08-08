Filenin Sultanları’ndan Meliha Diken'in 2 yıllık eşi bakın kim! Düğün fotoğrafları hayran bıraktı! Meliha İsmailoğlu meğer...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ülkemizi gururlandırırken sahadaki performanslarıyla hayran bırakan milli sporcularımızdan Meliha İsmailoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Evlendikten sonra Diken soyadını alan ünlü sporcunun özellikle eşi merak edildi. Meliha Diken'in 2 yıl önce evlendiği eşinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken çiftin düğün fotoğrafları hayran bıraktı. İşte Meliha Diken'in büyük aşkı...