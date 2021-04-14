Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir güzellik sırrını ilk kez açıkladı! Meğer…
Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir güzellik sırrını açıkladı. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla son dönemlerde magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir, özel hayatı ve oyunculuğu dışında düzgün fiziğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Demet Özdemir'e takipçileri övgüler yağdırıyor. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Demet Özdemir, sosyal medyada güzellik sırrını paylaşarak gündeme geldi. İşte Demet Özdemir'in fit halinin sırrı…
14.04.2021 16:50
- Son Güncelleme: 14.04.2021 16:50
Demet Özdemir, hem aşk hem de iş hayatıyla sık sık magazin manşetlerini süslüyor. Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve sürekli takipçileriyle etkileşim halinde kalan Demet Özdemir'in paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Demet Özdemir, özellikle sevgilisi Oğuzhan Koç ile yayınladığı fotoğraflarla çok konuşuluyor.
Ancak Özdemir, bu sefer bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında güzellik sırrını takipçileriyle paylaştı.
Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Demet Özdemir, 'Mısır püskülü, kiraz sapı. Bana ödem attıran hayat utansın' notunu düştüğü fotoğrafıyla güzellik sırrını açıkladı.