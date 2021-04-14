Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep’i Demet Özdemir güzellik sırrını ilk kez açıkladı! Meğer…

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir güzellik sırrını açıkladı. Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla son dönemlerde magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir, özel hayatı ve oyunculuğu dışında düzgün fiziğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Demet Özdemir'e takipçileri övgüler yağdırıyor. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Demet Özdemir, sosyal medyada güzellik sırrını paylaşarak gündeme geldi. İşte Demet Özdemir'in fit halinin sırrı…

14.04.2021 16:50 - Son Güncelleme: 14.04.2021 16:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





