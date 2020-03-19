Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı! Dizinin Mehdi'sinin...
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile ekranlara dönen İbrahim Çelikkol, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Demet Özdemir ile başrolleri paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle, baba olduktan sonra ilk kez ekranlara dönen İbrahim Çelikkol'un hayatı merak konusu oldu. İbrahim Çelikkol'un sosyal medya hesabını inceleyen takipçileri eşiyle olan fotoğraflarını çok beğendi. Dizide Demet Özdemir'in canlandırdığı Zeynep karakteriyle büyük bir aşk yaşayan İbrahim Çelikkol'un gerçek aşkı bambaşka biri. 38 yaşındaki İbrahim Çelikkol ve 31 yaşında Mihre Mutlu kısa bir süre önce ilk çocuklarına kavuşmuştu. İbrahim Çelikkol'un karısı Mihre Mutlu bakın kim çıktı.
19.03.2020 09:01
- Son Güncelleme: 19.03.2020 09:13
İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Mutlu Mimar, 2008-2010 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi aldı. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. İş hayatına part time mimar olarak başlayan Mutlu, çeşitli şirketlerde görev aldı. İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu Çelikkol ile nişanlandığı dönemde herkes Mihre Mutlu Çelikkol'u Fahriye Evcen'e benzetmişti.
İşte merak edenler için İbrahim Çelikkol'un ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…
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