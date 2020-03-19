Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı İbrahim Çelikkol'un eşi bakın kim çıktı! Dizinin Mehdi'sinin...

İbrahim Çelikkol'un eşi Mihre Mutlu Mimar, 2008-2010 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi'nde mimarlık eğitimi aldı. 2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu. İş hayatına part time mimar olarak başlayan Mutlu, çeşitli şirketlerde görev aldı. İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu Çelikkol ile nişanlandığı dönemde herkes Mihre Mutlu Çelikkol'u Fahriye Evcen'e benzetmişti.

İşte merak edenler için İbrahim Çelikkol'un ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…