Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları arasındaki fark şaşırttı! Hilal Altınbilek ve Melike İpek Yalova...
Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümleriyle yine milyonları ekran başına kilitliyor. Aşk, kavga ve ihtirasın bir arada olduğu Bir Zamanlar Çukurova perşembe günlerinin en çok izlenen yapımlarının başında geliyor. Dizinin Müjgan ve Züleyha karakterlerine hayat veren Hilal Altınbilek ve Melike İptek Yalova oyunculuk performanslarının yanı sıra güzellikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin Yılmaz'ına olan aşkları nedeniyle sürekli karşı karşıya gelen bu iki ismin arasındaki fark şaşırttı. Melike İpek Yalova ve Hilal Altınbilek'in boylarını duyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları Hilal Altınbilek ve Melike İpek Yalova olmak üzere, ünlülerin boyları...
atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova, perşembe akşamlarına imzasını atmaya, herkesi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde dizinin iki güzeli Müjgan ve Züleyha yine karşı karşıya gelecek.
Demir Yaman bütün Adana'yı çiftlikte ağırlayacaktır ve Gaffur bu davetin her detayı ile ilgilenerek kendini yine çok önemli hissetmektedir. Ama yine çok düşünmeden hareket edecektir. Valinin verdiği davet, Çukurova'nın tüm ileri gelenlerini buluşturur. Behice bu davette Züleyha ile ilk kez karşılaşacak ve güzelliğini Müjgan'ı uyaracak kadar tehlikeli bulacaktır! Yılmaz ve Züleyha yine başkalarının eşleri olarak karşı karşıyadır! Züleyha, artık kaderine razıdır. Ancak Müjgan'ın boynunda gördüğü kolye, tüm moralini bozacaktır.
Bir Zamanlar Çukurova'nın iki parlayan yıldızı oldular. Başarılı oyunculuklarıyla dikkat çeken Melike İpek Yalova ve Hilal Altınbilek takipçilerinin merakla takip ettiği iki isim oldular. Melike İpek Yalova'nın ve Hilal Altınbilek'in boyunu öğrenen takipçileri ise çok şaşırıyor. İşte merak edenler için iki ünlü yıldızın ve diğer ünlü isimlerin boyları…