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Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Tamer Karadağlı yine imaj değiştirdi! 'Genç sevgiliye yeni imaj'

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Haluk karakteri ile 7'den 70'e herkesin yakından tanıdığı Tamer Karadağlı, Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri... Son olarak Nişantaşı'nda 97'li Iraz Yıldız ile görüntülenen 57 yaşındaki Karadağlı, iş insanı Murat Karabova ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Bir mekanda kahvaltı yapan ikili, mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son günlerin gündemi olan corona virüs hakkında konuşan Tamer Karadağlı, "Tabii ki kendimizce önlem alıyoruz, bol bol ellerimizi yıkıyoruz. Dezenfekte ürünleri ve bol bol kolonya kullanıyoruz. Mecbur kalmadıkça da dışarı çıkmıyoruz" dedi. Tamer Karadağlı'nın imaj değişikliği ise dikkatlerden kaçmadı. Saç ve sakalı kısa kullanmaya başladığı görülen Tamer Karadağlı'ya sosyal medya kullanıcıları 'Genç sevgiliye yeni imaj' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'nın son hali...

19.03.2020 09:36 - Son Güncelleme: 19.03.2020 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





