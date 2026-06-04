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Coachella'dan Balıkesir'in köyüne! DJ Mahmut Orhan’dan hemşehrilerine sürpriz konser: Genci yaşlısı köy meydanında coştu

"Feel", "6 Days" ve "Save Me" gibi hit parçalarıyla dünyayı kasıp kavuran, Coachella ve Tomorrowland gibi dev festivallerde on binlerce kişiyi coşturan DJ Mahmut Orhan, Kurban Bayramı'nda ezber bozdu. Anne memleketi Balıkesir'in Kürse Köyü'nde sürpriz bir sahne kurarak köy meydanında mini bir konser veren ünlü sanatçının gencinden yaşlısına herkesi coşturduğu o samimi anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

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Lüks sahneleri bir kenara bırakıp köklerine döndü

"Feel", "6 Days" ve "Save Me" gibi parçalarıyla dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan Mahmut Orhan, Kurban Bayramı'nda benzeri görülmemiş bir performansa imza attı. Coachella ve Tomorrowland gibi dünyanın en prestijli dev organizasyonlarında on binlerce müzikseveri coşturan ünlü Türk DJ ve prodüktör, bu kez lüks sahneleri bir kenara bırakıp köklerine döndü.

Hemşehrilerine unutulmaz bir bayram hediyesi verdi

Bayram tatilinde soluğu anne memleketi olan Balıkesir'in Kürse Köyü'nde alan ünlü sanatçı, köy meydanına kurdurduğu sahnede hemşehrilerine unutulmaz bir bayram hediyesi verdi.

Sürpriz performans takipçilerinden tam not aldı

Dünyaca ünlü bir müzisyeni ansızın köylerinde kurulan sahnede gören Kürse Köyü sakinleri, bayram coşkusunu elektronik müziğin ritimleriyle katladı. Devasa stadyum şovlarından sonra köy meydanında sahne alan müzisyen, köklerini unutmadığını gösteren bu sürpriz performans takipçilerinden tam not aldı.

Gençler ve yaşlılar birlikte eğlendi

GENÇLER VE YAŞLILAR ELEKTRONİK MÜZİĞİN RİTMİYLE EĞLENDİ

Köy meydanında gerçekleşen bu sıra dışı mini konser, alışılmışın dışındaki seyirci profiliyle de tarihi anlara sahne oldu. Mahmut Orhan'ın çaldığı yüksek enerjili parçalara köyün gençlerinin yanı sıra yaşlı teyzeler ve amcalar da aynı coşkuyla eşlik etti.

Video Oynatma İkonu Mahmut Orhan kendi köyünde sahne kurdu konser verdi
Köy meydanından paylaşılan görüntüler viral oldu

Kürse Köyü meydanındaki o samimi, neşeli ve gencinden yaşlısına herkesin ritme ayak uydurduğu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. Kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler viral oldu.

Çnce geleneksel sofra sonra köy festivali

ÖNCE GELENEKSEL SOFRA SONRA KÖY FESTİVALİ

Ünlü DJ, köy sakinlerini coşturan bu büyük sürpriz öncesinde resmi sosyal medya hesabından herkesin içini ısıtan son derece samimi bir aile karesi de yayınlamıştı. Tüm ailesini tek bir fotoğrafta toplayarak objektif karşısına geçen Mahmut Orhan'ın paylaşımındaki asıl dikkat çeken detay ise ezber bozan cinstendi.

Kurban Bayramı paylaşımı

Uluslararası turnelerin şaşalı hayatı yerine memleketindeki bayram sofrasının başköşesinde yer alan nar gibi kızarmış ev baklavası ve çıtır kadayıf tepsileri, takipçilerinin iştahını kabartırken büyük sempati topladı.

Bayramı adeta bir festivale dönüştürdü

Fotoğrafın altına düştüğü yalın "İyi bayramlar" notuyla "özünü unutmamış, tam bizden biri" yorumları alan sanatçı, sofradaki bu samimiyeti hemen ardından köy meydanına taşıyarak bayramı adeta bir festivale dönüştürdü.

Mahmut Orhan kaç yaşında, aslen nereli?

MERAK EDİLENLER

Mahmut Orhan kaç yaşında, aslen nereli?

Mahmut Orhan, 11 Ocak 1993 tarihinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Bursalı, anne tarafından ise Balıkesirlidir.

Mahmut Orhan kimdir?

Mahmut Orhan, Türk DJ ve prodüktördür. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Orhan, özellikle deep house ve EDM tarzındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Mahmut Orhan nasıl ünlü oldu?

Mahmut Orhan nasıl ünlü oldu?

2011 yılında müzik sektörüne adım atan Orhan, 2012 yılında çeşitli parçalar yayımlayarak profesyonel müzik hayatına giriş yapmıştır. 2014 yılında çıkardığı "Chilai" albümüyle dikkat çekmiş ve derleme albüm yayımlayan en genç Türk DJ'lerden biri olmuştur. 2015 yılında Sena Şener ile yaptığı "Feel" parçası uluslararası listelerde büyük başarı elde ederek Orhan'ın dünya çapında tanınmasını sağlamıştır.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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