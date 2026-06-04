Coachella'dan Balıkesir'in köyüne! DJ Mahmut Orhan’dan hemşehrilerine sürpriz konser: Genci yaşlısı köy meydanında coştu
"Feel", "6 Days" ve "Save Me" gibi hit parçalarıyla dünyayı kasıp kavuran, Coachella ve Tomorrowland gibi dev festivallerde on binlerce kişiyi coşturan DJ Mahmut Orhan, Kurban Bayramı'nda ezber bozdu. Anne memleketi Balıkesir'in Kürse Köyü'nde sürpriz bir sahne kurarak köy meydanında mini bir konser veren ünlü sanatçının gencinden yaşlısına herkesi coşturduğu o samimi anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
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