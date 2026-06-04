"Feel", "6 Days" ve "Save Me" gibi parçalarıyla dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan Mahmut Orhan, Kurban Bayramı'nda benzeri görülmemiş bir performansa imza attı. Coachella ve Tomorrowland gibi dünyanın en prestijli dev organizasyonlarında on binlerce müzikseveri coşturan ünlü Türk DJ ve prodüktör, bu kez lüks sahneleri bir kenara bırakıp köklerine döndü.