Diziyi darmaduman edecek günler yaklaşırken gemileri yakan yakana! Sadakatsiz'de öyle bir veda geliyor ki içleri yakıp geçecek! Bu kez Melis Sezen...
Kanal D ekranlarının çarşamba akşamları heyecanla takip edilen dizisi Sadakatsiz'de ayrılıklar peş peşe gelmeye devam ediyor. Özellikle son zamanlarda Melis Sezen'in Sadakatsiz'e veda edeceği, senaryo gereği Derin karakterinin öleceği konuşuluyordu. Yayınlanan son fragman her şeyi ortaya çıkaracak gibi gözüküyor. Sadakatsiz'in son fragmanında, Derin karakterinin sular içinde klarak boğulduğu görülüyor. Peki, Sadakatsiz Derin öldü mü? Melis Sezen Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...
2. sezonuyla ekranlarda yer alan Sadakatsiz'de akıllara zarar gelişmeler yaşanacak. Çarşamba günleri ekranlara gelen diziyle ilgili yeni vedalar yaşanacağı gündeme geldi. Ortaya atılan son iddialar arasında Melis Sezen'in de Sadakatsiz'e veda edeceği yer alıyor. Finale az bir zaman kala başrol oyuncularının sırayla diziyi terk etmesi dikkatlerden kaçmadı. İki sezondur sergilediği performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, canlandırdığı Derin karakteriyle bu sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer almıştı. Dizinin son fragmanında Volkan, Derin'i küvet içerisinde boğarken görülüyor. Peki, Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen diziden ayrılıyor mu, neden? Sadakatsiz ne zaman final yapacak? İşte kulislerden aktarılan son bilgiler...
Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı öne çıkıyor. Melis Sezen'in canlandırdığı Derin karakterinin sular içinde kalarak boğulduğu görülürken akıbeti de merak konusu oldu. İşte Melis Sezen hakkında...
SADAKATSİZ DERİN ÖLÜYOR MU?
Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz, her hafta nefes kesmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Volkan, Derin'i küvet içerisinde boğarken görülüyor.
Sevenleri ise 'Bu gerçek mi?' sorularını yöneltmeye başladı. Dizinin Derin'i Melis Sezen'in dizideki akıbeti bölümün yayımlanmasıyla netleşecek.