Hazal Filiz Küçükköse'nin göğüs dekoltesi Melis Sezen'in dekoltesine fark attı gören dönüp bir daha baktı! "Melis Sezen'in önüne geçtin"
Hazal Filiz Küçükköse'nin göğüs dekoltesi Melis Sezen'in dekoltesine fark attı, gören dönüp bir daha baktı. GQ Türkiye 2021 Men of The Year Ödül Töreni'ne katılan Hazal Filiz Küçükköse iddialı göğüs dekoltesiyle gecenin dikkat çeken ismi oldu. Uzun zamandır yeni bir projede yer almayan Küçükköse'ye "Melis Sezen'in önüne geçtin" şeklinde yorum yağdı. İşte 33 yaşındaki Hazal'ın çok konuşulan göğüs dekolteli kıyafet tercihi...
"MELİS SEZEN'İN ÖNÜNE GEÇTİN"
Hazal Filiz Küçükköse'nin göğüs dekoltesi Melis Sezen'in dekoltesine fark attı gören dönüp bir daha baktı!
Uzun zamandır yeni bir projede yer almayan Hazal Filiz Küçükköse, GQ Türkiye 2021 Men of The Year Ödül Töreni'nde boy gösterdi.
Son bir yıldır aynı tarz roller geldiği için projeledri kabul etmeyen oyuncu gece için oldukça iddialı bir tercihte bulundu. Siyah göğüslerinin yarısını kapatan bir büstiyer giymeyi tercih eden Hazal Filiz Küçükköse'ye bir bakan bir daha baktı.
Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle ilgili sorulara ne yanıt vereceğini de bilemedi. "Korkularınız var mı" sorusuna "Dekolteyi üst kısımda kullandım" dedi. Daha önce moda olan tek düğmeli hırkayı sütyensiz giyerek sosyal medyayı sallayan Hazal Filiz Küçükköse'ye yorum yağdı.
Hazal Filiz Küçükköse'ye takipçileri "Melis Sezen'in önüne geçtin", "Çok güzel olmuş", "Gereksiz bir dekolte" gibi yorumlarda bulundu.