Az buz değil tam 72 kilo! Bambaşka birine dönüşen oyuncu Esin Gündoğdu her geçen gün biraz daha eriyor! Son haliyle şoke etti
Son olarak Yeni Gelin adlı dizide rol alan ve bir süredir ortalarda görünmeyen oyuncu Esin Gündoğdu, 76 kilo verip son haliyle şaşırtan, sosyal medya hesabında ilan-ı aşk etti... Hep tontiş halleriyle hatırladığımız Esin Gündoğdu, sağlığı için harekete geçmiş kendi imkanlarıyla, 2 yılda tam 72 kilo vermişti. Son haliyle herkesi şaşkına çeviren Gündoğdu son paylaşımlarıyla günden güne eridiğini bir kez daha gösteriyor. İşte detaylar...
19.05.2023 12:13 - Son Güncelleme: 19.05.2023 12:52
Yer aldığı Aşk Yeniden dizisindeyken 138 kilo ile diyete başlayan Esin Gündoğdu, şimdilerde fit hali ile hayran bırakıyor.