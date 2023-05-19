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Haberler Magazin Az buz değil tam 72 kilo! Bambaşka birine dönüşen oyuncu Esin Gündoğdu her geçen gün biraz daha eriyor! Son haliyle şoke etti

Az buz değil tam 72 kilo! Bambaşka birine dönüşen oyuncu Esin Gündoğdu her geçen gün biraz daha eriyor! Son haliyle şoke etti

Son olarak Yeni Gelin adlı dizide rol alan ve bir süredir ortalarda görünmeyen oyuncu Esin Gündoğdu, 76 kilo verip son haliyle şaşırtan, sosyal medya hesabında ilan-ı aşk etti... Hep tontiş halleriyle hatırladığımız Esin Gündoğdu, sağlığı için harekete geçmiş kendi imkanlarıyla, 2 yılda tam 72 kilo vermişti. Son haliyle herkesi şaşkına çeviren Gündoğdu son paylaşımlarıyla günden güne eridiğini bir kez daha gösteriyor. İşte detaylar...

19.05.2023 12:13 - Son Güncelleme: 19.05.2023 12:52
Az buz değil tam 72 kilo! Bambaşka birine dönüşen oyuncu Esin Gündoğdu her geçen gün biraz daha eriyor! Son haliyle şoke etti

Ekranların aranan komedi oyuncularından Esin Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda ameliyat olmadan sadece sağlıklı beslenerek 2 yılda 72 kilo vermiş bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

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Az buz değil tam 72 kilo! Bambaşka birine dönüşen oyuncu Esin Gündoğdu her geçen gün biraz daha eriyor! Son haliyle şoke etti

Son hali ile övgüleri toplayan Esin Gündoğdu değişimi ile ağızları açık bırakıyor.

Az buz değil tam 72 kilo! Bambaşka birine dönüşen oyuncu Esin Gündoğdu her geçen gün biraz daha eriyor! Son haliyle şoke etti

Yer aldığı Aşk Yeniden dizisindeyken 138 kilo ile diyete başlayan Esin Gündoğdu, şimdilerde fit hali ile hayran bırakıyor.

Az buz değil tam 72 kilo! Bambaşka birine dönüşen oyuncu Esin Gündoğdu her geçen gün biraz daha eriyor! Son haliyle şoke etti

Değişimi ile ağızları açık bırakan Esin Gündoğdu'nun şu sıralar ayakları aşktan yerden kesiliyor.

Az buz değil tam 72 kilo! Bambaşka birine dönüşen oyuncu Esin Gündoğdu her geçen gün biraz daha eriyor! Son haliyle şoke etti

Adeta kendini baştan yaratan Esin Gündoğdu sonra da aşkı bulmuştu.

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