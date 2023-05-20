"30 yıla yakın zamandır sevdiğimi adam!" demişti! Evi terk eden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ cephesinden flaş detay! Meğer ikisi de...
Evliliklerinde bir süredir kara bulutların dolaştığı iddia edilmişti! Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşanmak için mahkeme günü aldı. İlk açıklama Arzum Onan'dan geldi. Çiftin 9 gün sonra boşanacağı netleşti. Çift 29 Mayıs'ta mahkemeye çıkacak. 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan ikiliden Arzum Onan sosyal medya hesabında son olarak ''Zaman içinde gelinen aşamada, boşanmayı talep eden Mehmet oldu.'' paylaşımı yaptı. Ünlü çiftin mahkeme günü beklenirken o detay ise yeni fark edildi.
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ cephesindeki o detay magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında girdi. Ünlüler dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan geçtiğimiz günlerde boşanacakları yönündeki iddiaları doğrulamışlardı.
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin boşanma kararı magazin gündemini sarstı. Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ 29 Mayıs'ta boşanma kararı için mahkemeye çıkacak.
Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülecek davanın psikolojik şiddet gerekçesiyle açıldığı iddisı üzerine Arzun Onan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;
"30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet',
her daim yanımda olan, destekleyen kişiliği, bu türden iftiralara malzeme olmayı asla hak etmez" dedim.