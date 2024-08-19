Dizi setinde filizlenen aşk hikayesi! Çalıkuşu'nun başrolleri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen nasıl tanıştı?

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aşkı, tam anlamıyla "Nereden nereye!" dedirten bir hikaye. 2017 yılında dillere destan bir düğünle evlenen bu çiftin, ekranlardan gerçek hayata taşınan aşk yolculuğu, adeta filmlere konu olacak cinsten. Aslında her şey 2013 yılında "Çalıkuşu" dizisinin setinde başladı...