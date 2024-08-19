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Dizi setinde filizlenen aşk hikayesi! Çalıkuşu'nun başrolleri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen nasıl tanıştı?

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aşkı, tam anlamıyla "Nereden nereye!" dedirten bir hikaye. 2017 yılında dillere destan bir düğünle evlenen bu çiftin, ekranlardan gerçek hayata taşınan aşk yolculuğu, adeta filmlere konu olacak cinsten. Aslında her şey 2013 yılında "Çalıkuşu" dizisinin setinde başladı...

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 20:05 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 20:05
Dizi setinde filizlenen aşk hikayesi! Çalıkuşu’nun başrolleri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen nasıl tanıştı? 1

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in aşkı, tam anlamıyla "Nereden nereye!" dedirten bir hikaye. 2017 yılında dillere destan bir düğünle evlenen bu çiftin, ekranlardan gerçek hayata taşınan aşk yolculuğu, adeta filmlere konu olacak cinsten. Aslında her şey 2013 yılında "Çalıkuşu" dizisinin setinde başladı...

Dizi setinde filizlenen aşk hikayesi! Çalıkuşu’nun başrolleri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen nasıl tanıştı? 2

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturdu.

Dizi setinde filizlenen aşk hikayesi! Çalıkuşu’nun başrolleri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen nasıl tanıştı? 3

Ekranların sevilen yüzü Fahriye Evcen ve Burak Özçvivit, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

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