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Dizi setinde başlayan aşk bitti! Nilay Deniz ve Erçin Karabulut boşanıyor...

Aynı dizide rol alıp birbirine aşık olan ünlüler kervanına 3 yıl önce katılan oyuncu Nilay Deniz ile görüntü yönetmeni Erçin Karabulut, evliliğini bitirme kararı aldı. Dizi setinde tanışan ve 2017 yılında nikah masasına oturan Nilay Deniz ile Erçin Karabulut, fikir ayrılığı nedeniyle boşanmaya karar verdi. Eşinin soyadını ve beraber mutlu günlerde çektikleri video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından silen Nilay Deniz boşanmanın ardından hayatına yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

03.11.2020 12:31 - Son Güncelleme: 03.11.2020 12:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





