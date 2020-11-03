Dizi setinde başlayan aşk bitti! Nilay Deniz ve Erçin Karabulut boşanıyor...
Aynı dizide rol alıp birbirine aşık olan ünlüler kervanına 3 yıl önce katılan oyuncu Nilay Deniz ile görüntü yönetmeni Erçin Karabulut, evliliğini bitirme kararı aldı. Dizi setinde tanışan ve 2017 yılında nikah masasına oturan Nilay Deniz ile Erçin Karabulut, fikir ayrılığı nedeniyle boşanmaya karar verdi. Eşinin soyadını ve beraber mutlu günlerde çektikleri video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından silen Nilay Deniz boşanmanın ardından hayatına yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
Çift 3 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Fikir ayrılığı yaşayan Nilay Deniz ile eşi Erçin Karabulut'un evlerini ayırdıkları ortaya çıktı. Eşinin soyadını ve beraber mutlu günlerde çektikleri video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından silen Nilay Deniz boşanmanın ardından hayatına yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.