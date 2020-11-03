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EDHO'nun eski oyuncusu koronavirüse yakalandı! Cansu Melis Karakuş kaç yaşında, kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Meltem karakteri ile tanınan oyuncu Cansu Melis Karakuş koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz eylül ayında Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk suyabatmaz ile görüntülenen Cansu Melis Karakuş, ateş ve boğaz ağrısı şikayeti olunca hastaneye gitti. Test yapılan Karakuş'un Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından oyuncunun tedavisine başlandı. Peki, koronavirüse yakalanan ve evde tedavisi başlanan EDHO'nun eski oyuncusu Cansu Melis Karakuş kaç yaşında?

03.11.2020 14:48 - Son Güncelleme: 03.11.2020 15:09
EDHO'nun eski oyuncusu koronavirüse yakalandı! Cansu Melis Karakuş kaç yaşında, kimdir?

2014 Türkiye güzeli ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Meltem'i olarak tanındı Cansu Melis Karakuş. EDHO'dan geniş bir hayran kitlesi olan Cansu Melis Karakuş'a, ateş ve boğaz ağrısı ile gittiği hastanede yapılan test sonucu koronavirüs teşhisi konuldu.

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EDHO'nun eski oyuncusu koronavirüse yakalandı! Cansu Melis Karakuş kaç yaşında, kimdir?

Genç oyuncunun evde tedavisi başlandı. İddiaya göre yeni bir proje ile kısa zaman içerisinde kamera karşısına geçecek olan oyuncu, koronavirüs nedeniyle başrolü kaybetti.

EDHO'nun eski oyuncusu koronavirüse yakalandı! Cansu Melis Karakuş kaç yaşında, kimdir?

CANSU MELİS KARAKUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1991 yılında dünyaya gelen Cansu Melis Karakuş aslen Konyalı. Ünlü oyuncunun annesi ise Suriyeli... Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü kazandığı dönemlerde Kemal Doğulu ve Nihat Odabaşı'nın "Sen tam bir modelsin, kendini harcıyorsun" demesi üzerine modelliğe başladı. O günden sonra hemen bir ajansa kayıt oldu. Yarışmaya son dakika kararıyla giren ve birinci olan Karakuş, daha sonra Türkiye'ye uluslararası arenada ikincilik getirdi.

EDHO'nun eski oyuncusu koronavirüse yakalandı! Cansu Melis Karakuş kaç yaşında, kimdir?

1.85 metrelik boyu ve kusursuz fiziği ile dikkat çekmeye başladı. 2014 Best Model olan Cansu Melis Karakuş, daha tacını yeni güzele teslim etmeden oyunculuk teklifleri almaya başladı ve kendini bu yöne çevirmeye karar verdi. Kompleksli insanlardan hiç hoşlanmıyor ve karşı cinste aradığı en önemli şey kafa yapılarının uyuşması.

EDHO'nun eski oyuncusu koronavirüse yakalandı! Cansu Melis Karakuş kaç yaşında, kimdir?

Yaptığı bir röportajda, "Modellik benim 4 yıldır profesyonel olarak ve çok severek yaptığım bir meslek. Yan branş olarak müşteri ilişkileri görevi de yapıyorum bir şirkette. Şimdi çok yeni bir branş olarak da oyunculuk yapmaya başlıyorum. Kendimi her hangi bir şekilde konumlandırmak değil fakat ben tabi ki profesyonellik gereği yapılan işe çok odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Dikkatimi bu sıra oyunculuğa ve eğitimime veriyorum" demiş.

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