EDHO'nun eski oyuncusu koronavirüse yakalandı! Cansu Melis Karakuş kaç yaşında, kimdir?

Yaptığı bir röportajda, "Modellik benim 4 yıldır profesyonel olarak ve çok severek yaptığım bir meslek. Yan branş olarak müşteri ilişkileri görevi de yapıyorum bir şirkette. Şimdi çok yeni bir branş olarak da oyunculuk yapmaya başlıyorum. Kendimi her hangi bir şekilde konumlandırmak değil fakat ben tabi ki profesyonellik gereği yapılan işe çok odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Dikkatimi bu sıra oyunculuğa ve eğitimime veriyorum" demiş.