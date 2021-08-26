Dizi oyuncularının kazançları şoke etti! Milyon dolarlar havada uçuşuyor | Dizi oyuncuları ne kadar kazanır?
Günümüzde birçok farklı platformda neredeyse günde 1 yeni dizi yayınlanıyor. Bazı diziler milyonlarca kişi tarafından takip edilirken bazısı ise ilk günden yayından kaldırılıyor. Dizi izleyicilerinin merak ettiği konulardan birisi de dizi oyuncularının ne kadar kazandığı yönünde. Dizi oyuncularının kazandıkları paraları görenler adeta küçük dilini yutuyor. Çünkü milyon dolarlar havada uçuşuyor. İşte dizi oyuncuları ne kadar kazanır sorusunun cevabı...
26.08.2021 06:31
- Son Güncelleme: 26.08.2021 06:31