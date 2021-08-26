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Dizi oyuncularının kazançları şoke etti! Milyon dolarlar havada uçuşuyor | Dizi oyuncuları ne kadar kazanır?

Günümüzde birçok farklı platformda neredeyse günde 1 yeni dizi yayınlanıyor. Bazı diziler milyonlarca kişi tarafından takip edilirken bazısı ise ilk günden yayından kaldırılıyor. Dizi izleyicilerinin merak ettiği konulardan birisi de dizi oyuncularının ne kadar kazandığı yönünde. Dizi oyuncularının kazandıkları paraları görenler adeta küçük dilini yutuyor. Çünkü milyon dolarlar havada uçuşuyor. İşte dizi oyuncuları ne kadar kazanır sorusunun cevabı...

26.08.2021 06:31 - Son Güncelleme: 26.08.2021 06:31
Dizi oyuncularının kazançları şoke etti! Milyon dolarlar havada uçuşuyor | Dizi oyuncuları ne kadar kazanır?

Televizyon dizilerinden en çok kazanan dünyaca ünlü yıldızların isimleri açıklandı.

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Dizi oyuncularının kazançları şoke etti! Milyon dolarlar havada uçuşuyor | Dizi oyuncuları ne kadar kazanır?

Variety'nin yayınladığı listede birinci sırayı Robert Downey Jr. aldı. Henüz yayına girmeyen The Sympathizer dizisi için ünlü oyuncuya bölüm başına ödenen ücret 2 milyon dolar olarak açıklandı.

Dizi oyuncularının kazançları şoke etti! Milyon dolarlar havada uçuşuyor | Dizi oyuncuları ne kadar kazanır?

İkinci sırayı Terminal List için 1.4 milyon dolar alan Chris Pratt, üçüncü sırayı The Old Man için bölüm başına 1 milyon dolar alan Jeff Bridges izledi.

Dizi oyuncularının kazançları şoke etti! Milyon dolarlar havada uçuşuyor | Dizi oyuncuları ne kadar kazanır?

Listedeki en çok kazanan kadın oyuncular ise And Just Like That dizisi için bölüm başı 650- 750 bin dolar alan Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis ile Mare of Easttown için her bölümden 650 bin dolar kazanan Kate Winslet oldu.

Dizi oyuncularının kazançları şoke etti! Milyon dolarlar havada uçuşuyor | Dizi oyuncuları ne kadar kazanır?

KİM, NE KADAR ALIYOR?
Robert Downey Jr.

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