Yüsra Geyik süper minisi ile havalı pozlar verdi! Bacak bacak üstüne atıp paylaştı! Alevli yorumlar havada uçuştu
Yüsra Geyik süper minisi ile havalı pozlar verdi! Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, son olarak Camdaki Kız'da rol almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Geyik, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Süper mini elbisesi ile bacak bacak üstüne atarak verdiği pozları yayınlayan Geyik'e binlerce yorum geldi. İşte Yüsra Geyik'in o paylaşımı...
17.06.2022 23:38 - Son Güncelleme: 17.06.2022 23:38
Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandırarak adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Camdaki Kız'ın kadrosundan da ayrılan Geyik, oyunculuğun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla yine tüm dikkatleri üzerine topladı.
Geyik, süper mini elbisesi ile bacak bacak üstüne atarak verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.