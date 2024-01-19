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Diva “Zeki Müren intihar etti” demişti! Demet Akalın’dan Bülent Ersoy itirafı geldi! “Tabii ki konuşulan birçok konu var ama...”

Safiye Soyman ve Banu Alkan ile bir YouTube programında buluşan Bülent Ersoy, "Zeki Müren beni kıskançlığından öldü" diyerek gündem olmuştu. Demet Akalın ve Jess Molho'nun programına konuk olan Ersoy, tartışma yaratan sözlerine yenilerini ekledi ve bu kez Müren'in intihar ettiğini öne sürdü. Divanın açıklaması bomba etkisi yaratırken Demet Akalın'dan Bülent Ersoy itirafı geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 12:50 Güncelleme 19 Ocak 2024, 13:01
Diva “Zeki Müren intihar etti” demişti! Demet Akalın’dan Bülent Ersoy itirafı geldi! “Tabii ki konuşulan birçok konu var ama...” 1

Bülent Ersoy, YouTube'daki 'Dünya Güzellerim Masada' programında kendisine yöneltilen "Zeki Müren mi büyük, Bülent Ersoy mu?" sorusu üzerine "Zeki Müren acımasız bir insandı. Bana olan kıskançlığından öldü" diyerek herkesi şoke etti.

Diva “Zeki Müren intihar etti” demişti! Demet Akalın’dan Bülent Ersoy itirafı geldi! “Tabii ki konuşulan birçok konu var ama...” 2

Zeki Müren'le ilgili açıklamalarıyla tartışma yaratan Bülent Ersoy, katıldığı programda iddialarını sürdürdü.

Diva “Zeki Müren intihar etti” demişti! Demet Akalın’dan Bülent Ersoy itirafı geldi! “Tabii ki konuşulan birçok konu var ama...” 3

Önceki gün Demet Akalın'la Jess Molho'nun sunduğu programa konuk olan Ersoy, Müren'in intihar ettiğine inandığını söyledi.

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