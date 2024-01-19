Diva “Zeki Müren intihar etti” demişti! Demet Akalın’dan Bülent Ersoy itirafı geldi! “Tabii ki konuşulan birçok konu var ama...”

Safiye Soyman ve Banu Alkan ile bir YouTube programında buluşan Bülent Ersoy, "Zeki Müren beni kıskançlığından öldü" diyerek gündem olmuştu. Demet Akalın ve Jess Molho'nun programına konuk olan Ersoy, tartışma yaratan sözlerine yenilerini ekledi ve bu kez Müren'in intihar ettiğini öne sürdü. Divanın açıklaması bomba etkisi yaratırken Demet Akalın'dan Bülent Ersoy itirafı geldi. İşte detaylar...