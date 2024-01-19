12 yıl önce evlenmişti! Özgün’den boşanma iddialarına yanıt! “Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı” Oğlunun annesi meğer...

'Sadece Arkadaşız', 'Şeytan', 'Elveda' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Özgün, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Özgün, paylaşımında "Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı" ifadelerini kullandı. 12 yıl önce nikah masasına oturan ve bir oğlu olan Özgün paylaşımının ardından boşanma iddialarıyla gündem olurken beklenen açıklama bugün geldi. İşte detaylar...
Pop müzik dünyasına 2005 yılında Elveda adlı şarkısıyla giriş yapan Özgün, hem kariyeri hem de Down Sendromlu oğlu Ediz ile yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü isim, dün dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisi ekledi.