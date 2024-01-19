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12 yıl önce evlenmişti! Özgün’den boşanma iddialarına yanıt! “Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı” Oğlunun annesi meğer...

'Sadece Arkadaşız', 'Şeytan', 'Elveda' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Özgün, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Özgün, paylaşımında "Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı" ifadelerini kullandı. 12 yıl önce nikah masasına oturan ve bir oğlu olan Özgün paylaşımının ardından boşanma iddialarıyla gündem olurken beklenen açıklama bugün geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 12:06 Güncelleme 19 Ocak 2024, 12:09
12 yıl önce evlenmişti! Özgün’den boşanma iddialarına yanıt! “Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı” Oğlunun annesi meğer... 1

Pop müzik dünyasına 2005 yılında Elveda adlı şarkısıyla giriş yapan Özgün, hem kariyeri hem de Down Sendromlu oğlu Ediz ile yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.

12 yıl önce evlenmişti! Özgün’den boşanma iddialarına yanıt! “Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı” Oğlunun annesi meğer... 2

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü isim, dün dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisi ekledi.

▶️ Şarkıcı Özgün'den boşanma iddialarına yanıt!

12 yıl önce evlenmişti! Özgün’den boşanma iddialarına yanıt! “Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı” Oğlunun annesi meğer... 3

Özgün, paylaşımında "Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı" ifadelerini kullandı.

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