Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereliymiş! “Diyarbakırlı sanıyorlar” demişti! İşte memleketi...

Çetin Tekindor, Buçe Buse Kahraman, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa karakterini canlandıran Diren Polatoğulları'nın hayatı merak konusu oldu. Bir röportajında "Beni Diyarbakırlı sanıyorlar" deyip babası ile arasında geçen diyaloğu anlatan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternette en çok "Diren Polatoğulları aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Diren Polatoğulları'nın memleketi...