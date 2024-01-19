Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sı Diren Polatoğulları bakın aslen nereliymiş! “Diyarbakırlı sanıyorlar” demişti! İşte memleketi...

Çetin Tekindor, Buçe Buse Kahraman, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Kazım Ağa karakterini canlandıran Diren Polatoğulları'nın hayatı merak konusu oldu. Bir röportajında "Beni Diyarbakırlı sanıyorlar" deyip babası ile arasında geçen diyaloğu anlatan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternette en çok "Diren Polatoğulları aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Diren Polatoğulları'nın memleketi...
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Gaziantepli Kazım Ağa karakterini canlandıran Diren Polatoğulları'nın hayatı merak edildi.
Ünlü oyuncunun hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan röportajı ise tekrar gündeme geldi. "Google'da yazan neredeyse hiçbir şey doğru değil benimle ilgili" diyen Polatoğulları, söz konusu röportajında şu ifadeleri kullandı:
"Evliyim ben bekar yazıyor. Kızım var 10 yaşında, çocuğu yok yazıyor. Diyarbakırlı yazıyor. Babam o konuda çok komik tepkiler veriyor. Geçen gün beni aradı 'Oğlum, söylüyorum benim oğlan diyorum kimse inanmıyor' dedi.