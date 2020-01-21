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Diva Bülent Ersoy'dan şaşırtan açıklama: Uçan sineğin çıkardığı notaları deşifre ederim

Diva Bülent Ersoy 3 bin kadın hayranıyla bir araya geldi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ersoy, "Uçan sineğin çıkardığı notaları deşifre ederim" dedi. Diva'nın, Banu Alkan'ın "Bülent Hanım'a ıstakoz yemeyi ben öğrettim" açıklaması hakkındaki soruya verdiği cevap üzerine Banu Alkan ve Bülent Ersoy'un yaşı merak konusu oldu.

21.01.2020 11:52 - Son Güncelleme: 21.01.2020 12:12
Diva Bülent Ersoy'dan şaşırtan açıklama: Uçan sineğin çıkardığı notaları deşifre ederim

Önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Kadınlar Matinesi"nde Bülent Ersoy ve Selin Ciğerci sahneye çıktı. Konser öncesi soruları yanıtlayan Ersoy, açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Diva Bülent Ersoy'dan şaşırtan açıklama: Uçan sineğin çıkardığı notaları deşifre ederim

"UÇAN SİNEĞİN ÇIKARDIĞI NOTALARI DEŞİFRE EDERİM"

Diva şöyle konuştu: "Engin repertuvarım ve derin musiki bilgim hususunda hiç mütevazı olamayacağım. Öyle ki bir sineğin uçarken çıkardığı sesleri dahi notalarla deşifre edecek bilgi gücüne sahibim. Ayrıca yine ne mutlu bana ki, sahneye ilk çıktığım yılların üzerinden 50 sene geçtiği halde okuduğum tüm salonlar izdiham niteliğinde dolup taşıyor ve biletler günler öncesinden tükeniyor."

Diva Bülent Ersoy'dan şaşırtan açıklama: Uçan sineğin çıkardığı notaları deşifre ederim

BANU ALKAN LATİFE YAPMIŞTIR
Bülent Ersoy, Banu Alkan'ın "Bülent Hanım'a ıstakoz yemeyi ben öğrettim" açıklaması hakkındaki sorulara da şöyle yanıt verdi: "O daha gençtir benden. Bana nasıl öğretmiş bilemedim. Kötülükle söylememiştir. Latife yapmıştır. Gerçekten ihtişamlı bir hayat yaşadı. O lezzetini bilir."

Diva Bülent Ersoy'dan şaşırtan açıklama: Uçan sineğin çıkardığı notaları deşifre ederim

PAHALI HEDİYE

Konsere gelen Azerbaycanlı hayranı, Ersoy'a pırlanta yüzük hediye etti. Yüzüğün değerinin 100 bin dolar olduğu öğrenildi. Ersoy, yüzüğün fiyatıyla ilgili sorulara "O şimdi burada söylenmez. Ama bana değmez mi? Bu yüzük bayağı para eder. Çok pahalı bir hediye bu" yanıtını verdi.

Diva Bülent Ersoy'dan şaşırtan açıklama: Uçan sineğin çıkardığı notaları deşifre ederim

BÜLENT ERSOY KAÇ YAŞINDA?


9 Haziran 1952 yılında Malatya'da doğan Bülent Ersoy, 1960 yılına kadar Malatya'da kaldı. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Esas adı Bülent Erkoç'dur. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı.

Diva Bülent Ersoy'dan şaşırtan açıklama: Uçan sineğin çıkardığı notaları deşifre ederim

BANU ALKAN KAÇ YAŞINDA?


Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan'ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Dubrovnik'ten Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti.

Diva Bülent Ersoy'dan şaşırtan açıklama: Uçan sineğin çıkardığı notaları deşifre ederim
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