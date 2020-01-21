Diva Bülent Ersoy'dan şaşırtan açıklama: Uçan sineğin çıkardığı notaları deşifre ederim
Diva Bülent Ersoy 3 bin kadın hayranıyla bir araya geldi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ersoy, "Uçan sineğin çıkardığı notaları deşifre ederim" dedi. Diva'nın, Banu Alkan'ın "Bülent Hanım'a ıstakoz yemeyi ben öğrettim" açıklaması hakkındaki soruya verdiği cevap üzerine Banu Alkan ve Bülent Ersoy'un yaşı merak konusu oldu.
"UÇAN SİNEĞİN ÇIKARDIĞI NOTALARI DEŞİFRE EDERİM"
Diva şöyle konuştu: "Engin repertuvarım ve derin musiki bilgim hususunda hiç mütevazı olamayacağım. Öyle ki bir sineğin uçarken çıkardığı sesleri dahi notalarla deşifre edecek bilgi gücüne sahibim. Ayrıca yine ne mutlu bana ki, sahneye ilk çıktığım yılların üzerinden 50 sene geçtiği halde okuduğum tüm salonlar izdiham niteliğinde dolup taşıyor ve biletler günler öncesinden tükeniyor."
BANU ALKAN LATİFE YAPMIŞTIR
Bülent Ersoy, Banu Alkan'ın "Bülent Hanım'a ıstakoz yemeyi ben öğrettim" açıklaması hakkındaki sorulara da şöyle yanıt verdi: "O daha gençtir benden. Bana nasıl öğretmiş bilemedim. Kötülükle söylememiştir. Latife yapmıştır. Gerçekten ihtişamlı bir hayat yaşadı. O lezzetini bilir."
BANU ALKAN KAÇ YAŞINDA?
Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan'ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Dubrovnik'ten Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti.