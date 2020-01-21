Diva Bülent Ersoy'dan şaşırtan açıklama: Uçan sineğin çıkardığı notaları deşifre ederim

"UÇAN SİNEĞİN ÇIKARDIĞI NOTALARI DEŞİFRE EDERİM"

Diva şöyle konuştu: "Engin repertuvarım ve derin musiki bilgim hususunda hiç mütevazı olamayacağım. Öyle ki bir sineğin uçarken çıkardığı sesleri dahi notalarla deşifre edecek bilgi gücüne sahibim. Ayrıca yine ne mutlu bana ki, sahneye ilk çıktığım yılların üzerinden 50 sene geçtiği halde okuduğum tüm salonlar izdiham niteliğinde dolup taşıyor ve biletler günler öncesinden tükeniyor."