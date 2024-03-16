45 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay gündemde! Estetik faciasının nedeni ünlü doktormuş

Medcezir dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olmuş dizideki görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirmişti. Başına gelen talihsiz olaydan bahseden Mine Tugay estetik pişmanlığından söz etti. Meğer Mine Tugay'ın yüzündeki estetik faciasının sebebi doktormuş. Mine Tugay "10 yıl önce sol gözümün altına dolgu yaptırdım ve bu dolgu dondu. Çözüm için birçok kez ameliyat oldum. Geçen yıl da bunu tamamen çözebileceğini söyleyen ünlü bir estetik cerraha inandım ama ameliyat sonrası birçok sorun yaşadım" dedi. İşte Mine Tugay'ın estetik pişmanlığı...