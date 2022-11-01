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Haberler Magazin 'Dışarda görsem...' 5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen evinin bahçesinden paylaştı! Burak Özçivit'in kardeşi ile güzellik rekabeti kızıştı!

'Dışarda görsem...' 5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen evinin bahçesinden paylaştı! Burak Özçivit'in kardeşi ile güzellik rekabeti kızıştı!

5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaptı. Karnı iyice büyüyen ünlü ismin son hali mest etti. Eşi Burak Özçivit'in hayranları Evcen ile Özçivit'in kız kardeşi arasında seçim yaptı. Güzellikleri ile kendilerine hayran bırakan iki isimden bakın kim birinci seçildi.

01.11.2022 15:33 - Son Güncelleme: 01.11.2022 15:33
Burak Özçivit’in kardeşi ile güzellik rekabeti kızıştı! ’Dışarda görsem...’ 5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen evinin bahçesinden paylaştı!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. 2013-2014 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan çiftin şimdilerde 3 yaşında çocukları bulunuyor.

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Burak Özçivit’in kardeşi ile güzellik rekabeti kızıştı! ’Dışarda görsem...’ 5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen evinin bahçesinden paylaştı!

2013-2014 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan çiftin şimdilerde 3 yaşında çocukları bulunuyor.

Burak Özçivit’in kardeşi ile güzellik rekabeti kızıştı! ’Dışarda görsem...’ 5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen evinin bahçesinden paylaştı!

2019 yılında dünyaya gelen Karan Özçivit annesi babası kadar ünlü. Sosyal medya hesabı olan küçük Karan'ı İnstagram'da 352 bin kişi takip ediyor.

Burak Özçivit’in kardeşi ile güzellik rekabeti kızıştı! ’Dışarda görsem...’ 5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen evinin bahçesinden paylaştı!

Şimdilerde ikinci çocuklarına kavuşmak için gün sayan çift, bir süredir ortalarda görünmüyordu.

Burak Özçivit’in kardeşi ile güzellik rekabeti kızıştı! ’Dışarda görsem...’ 5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen evinin bahçesinden paylaştı!

TATİL GÜNÜNDE EŞİYLE GEZMEDE

Birkaç hafta önce Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Evcen ve Özçivit, gazetecilerle selamlaştıktan sonra ayaküstü soruları yanıtlamıştı.

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