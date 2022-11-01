'Dışarda görsem...' 5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen evinin bahçesinden paylaştı! Burak Özçivit'in kardeşi ile güzellik rekabeti kızıştı!
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaptı. Karnı iyice büyüyen ünlü ismin son hali mest etti. Eşi Burak Özçivit'in hayranları Evcen ile Özçivit'in kız kardeşi arasında seçim yaptı. Güzellikleri ile kendilerine hayran bırakan iki isimden bakın kim birinci seçildi.
01.11.2022 15:33 - Son Güncelleme: 01.11.2022 15:33
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. 2013-2014 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan çiftin şimdilerde 3 yaşında çocukları bulunuyor.