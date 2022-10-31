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19 yaşındaki hayranına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Kurtuluş Kuş hakim karşısında! “Bakire misin? diye sordum...”

Şarkıcı Kurtuluş Kuş, hayranı olan 19 yaşındaki B.B.'ye nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 25 yaşındaki şarkıcı Kurtuluş Kuş, duruşmadaki savunmasında kendisine iftira atıldığını belirtti. Mağdur B.B. "Bakire olduğumu söyledim. Çığlık attım ama durmadı" derken Kuş, "İlişkiye girmeden önce ben kendisine açıkça 'Bakire misin?' diye sordum" şeklinde konuştu. İşte detaylar...

takvim.com.tr
DHA
31.10.2022 22:18 - Son Güncelleme: 31.10.2022 22:18
19 yaşındaki hayranına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Kurtuluş Kuş hakim karşısında! “Bakire misin? diye sordum...”

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 27 Şubat 2022 tarihinde, Aydın'ın Efeler ilçesindeki otelde hayranı olan B.B. adlı kıza karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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19 yaşındaki hayranına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Kurtuluş Kuş hakim karşısında! “Bakire misin? diye sordum...”

SOSYAL MEDYADA TANIŞTILAR
İddianamede, Kuş ile B.B.'nin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları belirtildi. İddianamede ikilinin ilk olarak Kuş'un İzmir'de verdiği konser çıkışı yüz yüze görüştüğü, ardından Aydın'da yine konser çıkışında buluşup, otel odasında görüştüklerine yer verildi.

19 yaşındaki hayranına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Kurtuluş Kuş hakim karşısında! “Bakire misin? diye sordum...”

Bu görüşmede yakınlaşma olmadığı ancak Kuş ile B.B.'nin mesajlaşmaya devam ettikleri vurgulandı. Kuş'un, olay tarihinde Aydın'a konser için geldiği, B.B.'yi de kente çağırdığı kaydedildi.

19 yaşındaki hayranına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Kurtuluş Kuş hakim karşısında! “Bakire misin? diye sordum...”

ÇIĞLIKLAR GÖREVLİLER TARAFINDAN DUYULMUŞ
B.B.'nin, hediyesini vermek için saat 04.00 sıralarında, arkadaşlarıyla Kurtuluş Kuş'un kaldığı otele gittiği, odada başka kişilerin de bulunduğu ancak ilerleyen saatlerde başka bölmeye geçip, sohbet ederken, Kuş'un, B.B.'nin kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı belirtildi.

19 yaşındaki hayranına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Kurtuluş Kuş hakim karşısında! “Bakire misin? diye sordum...”

Kuş'un, B.B.'nin direnmesine rağmen zorla birlikte olduğu iddianamede vurgulandı. Kuş'a direnen B.B.'nin, yaşadığı acı nedeniyle attığı çığlıkların görevliler tarafından duyulduğuna da dikkat çekildi.

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