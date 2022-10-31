19 yaşındaki hayranına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Kurtuluş Kuş hakim karşısında! “Bakire misin? diye sordum...”
Şarkıcı Kurtuluş Kuş, hayranı olan 19 yaşındaki B.B.'ye nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 25 yaşındaki şarkıcı Kurtuluş Kuş, duruşmadaki savunmasında kendisine iftira atıldığını belirtti. Mağdur B.B. "Bakire olduğumu söyledim. Çığlık attım ama durmadı" derken Kuş, "İlişkiye girmeden önce ben kendisine açıkça 'Bakire misin?' diye sordum" şeklinde konuştu. İşte detaylar...
31.10.2022 22:18 - Son Güncelleme: 31.10.2022 22:18
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında, 27 Şubat 2022 tarihinde, Aydın'ın Efeler ilçesindeki otelde hayranı olan B.B. adlı kıza karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
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B.B.'nin, hediyesini vermek için saat 04.00 sıralarında, arkadaşlarıyla Kurtuluş Kuş'un kaldığı otele gittiği, odada başka kişilerin de bulunduğu ancak ilerleyen saatlerde başka bölmeye geçip, sohbet ederken, Kuş'un, B.B.'nin kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı belirtildi.