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Haberler Magazin 5 aylık evliliği biten Hadise kahkahayı bastı! Gören bir daha baktı! Eski eşi Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle görüntülenmişti...

5 aylık evliliği biten Hadise kahkahayı bastı! Gören bir daha baktı! Eski eşi Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle görüntülenmişti...

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de 5 aylık evliliklerini sonlandıran şarkıcı Hadise, boşanma öncesi ve sonrası birçok iddia ile magazin gündeminde yer aldı. Son günlerde işine yoğunlaşan ve yaptığı anlaşmalarla gündem olan Hadise, son olarak ise eski eşini Mehmet Dinçerler'in ünlü bir isimle görüntülenmesiyle çok konuşuldu. Söz konusu fotoğraflar magazin gündemine bomba gibi düşerken gözlerin çevrildiği Hadise'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte Hadise'nin o paylaşımı...

31.10.2022 22:56 - Son Güncelleme: 31.10.2022 22:56
5 aylık evliliği biten Hadise kahkahayı bastı! Gören bir daha baktı! Eski eşi Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle görüntülenmişti...

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi.

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5 aylık evliliği biten Hadise kahkahayı bastı! Gören bir daha baktı! Eski eşi Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle görüntülenmişti...

Ancak ünlü çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerini Eylül'de sonlandırdı.

5 aylık evliliği biten Hadise kahkahayı bastı! Gören bir daha baktı! Eski eşi Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle görüntülenmişti...

Boşanma öncesi ve sonrası birçok iddiayla magazin gündeminde yer alan ikiliden Hadise, ayrılığın ardından işlerine yoğunlaştı.

5 aylık evliliği biten Hadise kahkahayı bastı! Gören bir daha baktı! Eski eşi Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle görüntülenmişti...

Bir kozmetik markasının yüzü olan şarkıcı, özellikle 10 milyon liraya el sıkıştığı iddiasıyla uzun süre gündem de kaldı.

5 aylık evliliği biten Hadise kahkahayı bastı! Gören bir daha baktı! Eski eşi Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle görüntülenmişti...

Hadise "Aşkta kaybetti, işte kazandı" dedirtirken Mehmet Dinçerler cephesinde bomba bir gelişme yaşandı.

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