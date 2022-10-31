5 aylık evliliği biten Hadise kahkahayı bastı! Gören bir daha baktı! Eski eşi Mehmet Dinçerler yeni sevgilisiyle görüntülenmişti...
İş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de 5 aylık evliliklerini sonlandıran şarkıcı Hadise, boşanma öncesi ve sonrası birçok iddia ile magazin gündeminde yer aldı. Son günlerde işine yoğunlaşan ve yaptığı anlaşmalarla gündem olan Hadise, son olarak ise eski eşini Mehmet Dinçerler'in ünlü bir isimle görüntülenmesiyle çok konuşuldu. Söz konusu fotoğraflar magazin gündemine bomba gibi düşerken gözlerin çevrildiği Hadise'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte Hadise'nin o paylaşımı...
31.10.2022 22:56 - Son Güncelleme: 31.10.2022 22:56
Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi.
Ancak ünlü çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerini Eylül'de sonlandırdı.
Boşanma öncesi ve sonrası birçok iddiayla magazin gündeminde yer alan ikiliden Hadise, ayrılığın ardından işlerine yoğunlaştı.
Hadise "Aşkta kaybetti, işte kazandı" dedirtirken Mehmet Dinçerler cephesinde bomba bir gelişme yaşandı.